В западных областях Казахстана потеплеет, на остальной территории вновь похолодает

Астана. 9 января. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о прогнозе погоды на 10-12 января 2019 года, передает Kazakhstan Today.





"Циклон, смещающийся с районов Средней Азии, будет вызывать на юге и юго-востоке республики дожди, переходящие в снег, гололед и туман, а на востоке - снегопады с метелью и сильным порывистым ветром. Температура воздуха в ближайшие сутки повысится, но уже 11 января начнет понижаться, особенно значительно в восточных районах Казахстана. Здесь ночью вновь 30-37 мороза", - сообщает РГП "Казгидромет".

Северные и центральные области республики будут находиться в поле повышенного атмосферного давления, поэтому небольшой снег возможен лишь в отдельных районах, также похолодает ночью до 28-35 мороза.





Западные области после кратковременного похолодания ожидает повышение температуры, снег и гололед.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства