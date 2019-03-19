Кокшетау. 18 марта. Kazakhstan Today - В Зерендинском районе Акмолинской области открылся новый современный гостиничный комплекс "Ансат", передает Kazakhstan Today.

В торжественной церемонии открытия принял участия заместитель акима Акмолинской области Марат Игалиев, сообщает Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики.

Как рассказали в пресс-службе акима Зерендинского района, расположенный в черте райцентра - села Зеренда - современный 3-этажный гостиничный комплекс состоит из 22 номеров на 44 места. Каждый номер оснащен кондиционером, спутниковым телевидением, телефоном, сейфом, холодильником. На цокольном этаже гостиницы имеется бассейн, сауна.

По словам владельца и руководителя туристического объекта Шегена Сегизбаева, в ближайшее время в здании гостиницы будут открыты кабинеты для лечебных процедур. Кроме этого, гостинично-туристический комплекс "Ансат" включает в себя ресторан на 180 мест, бильярдный зал, также 14 деревянных летних домиков для отдыхающих и четыре пляжных бани, конференц-зал.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства