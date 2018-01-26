Вернувшимся из США алматинцам отказали в начислении пенсии

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Вернувшимся из США алматинцам отказали в начислении пенсии25.01.2018
Общество  20:05

Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - Двум жителям Алматы, вернувшимся из Америки, незаконно отказали в начислении пенсии, передает Kazakhstan Today.

Двое жителей Алматы обратились в Медеуский районный суд с иском к департаменту Комитета труда, социальной защиты и миграции по Алматы с требованием признать незаконным отказ в возобновлении пенсионных выплат, сообщили в районном суде.

"Из материалов дела усматривается, что в июле 2016 года истцы, являющиеся пенсионерами по возрасту, выехали на постоянное место жительства в США, получив грин-карты. По возвращении, ответчиком отказано истцам в выплате пенсионных отчислений. При этом установлено, что выезд истцов за пределы Республики Казахстан на основании полученной грин-карты не свидетельствует о принятии истцами гражданства США и отказе от гражданства Республики Казахстан", - отметили в суде.

В суде также подчеркнули, что истцы остаются гражданами Казахстана.

"Пенсионное обеспечение граждан Республики Казахстан является конституционным правом, которое является абсолютным и неотчуждаемым, независимо от места проживания и наличия регистрации постоянной пенсионера. Решением суда исковые требования удовлетворены", - проинформировали в суде.

Решение не вступило в законную силу.
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