Влияние Казахстана на региональные и международные дела будет становиться все сильнее - эксперт из Китая

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Влияние Казахстана на региональные и международные дела будет становиться все сильнее - эксперт из Китая27.01.2018
Общество  16:14

Астана. 27 января. Kazakhstan Today - Влияние Казахстана на региональные и международные дела будет становиться все сильнее, считает старший научный сотрудник Академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР Лю Хуацин. Она также отметила актуальность задач, отраженных главой государства в январском послании, передает Kazakhstan Today.

"Президент РК Нурсултан Назарбаев отметил, что Казахстан добился огромных дипломатических и экономических достижений. Казахстан стал непостоянным членом Совета безопасности ООН, в январе 2018 года вступил в права председателя Совбеза ООН, а также успешно провел Международную специализированную выставку "ЭКСПО-2017". В процессе развития индустриализации Казахстан добился значительных успехов: была запущена Третья модернизация Казахстана, реализуется Программа индустриализации, была принята комплексная программа "Цифровой Казахстан". В 2017 году страна преодолела трудности и вышла на траекторию уверенного роста, а также заложила основу для Стратегии развития "Казахстан 2050", - отметила научный сотрудник, пишет "Казинформ".

По ее мнению, повышение уровня экономического развития с использованием возможностей технологической революции или технологического уклада 4.0 является весьма актуальным вопросом для Казахстана.

"В настоящее время мировая экономика все еще находится в разгаре восстановления и страны изучают новые пути экономического развития. В этой связи правильное использование цифровой экономики и технологический уклад 4.0 для стимулирования развития национальной экономики и повышения уровня социального управления является сложной задачей. С данной проблемой сталкиваются все без исключения страны. Послание президента РК дает совершенный и развернутый план для развития Казахстана. Мы считаем, что под руководством президента Назарбаева Казахстан добьется еще больших успехов. Влияние страны на региональные и международные дела будет становиться все сильнее, а международный статус все выше", - заключила эксперт.
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