Во вторник на большей территории Казахстана ожидается снег

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Во вторник на большей территории Казахстана ожидается снег07.02.2017
Общество  08:40

Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов сохраняется местами снег, туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает "Казгидромет".

В Акмолинской области местами ожидается метель, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской области ночью местами ожидается туман, днем в районе Жаланашколя ветер 17-22 метра в секунду. В Жамбылской области местами ожидается туман, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Карагандинской, Атырауской областях местами ожидается туман, в Атырауской области местами гололед, передает Kazakhstan Today.

В Актюбинской области ночью местами ожидается ветер 18 метров в секунду, метель. В Костанайской области местами метель, ночью на большей части, днем местами ветер 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области местами ветер 15-20 метров в секунду, метель. В Западно-Казахстанской области местами метель. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, днем ветер 15-20 метров в секунду.
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