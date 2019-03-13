Во вторник неустойчивая погода и осадки сохранятся на западе и северо-западе Казахстана

Астана. 12 марта. Kazakhstan Today - На западе и северо-западе Казахстана с прохождением атмосферных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на западе преимущественно дождь. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере с метелью, передает Kazakhstan Today.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 17-22 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Костанайской области ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами туман, гололед. В Акмолинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман. В Актюбинской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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