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Во вторник в большинстве областей Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

10.08.2021 6589
Во вторник в большинстве областей Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 10 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Циклон с центром над Алтайским краем обусловит неустойчивый характер погоды на севере, востоке, юго-востоке и в центре республики, с ним пройдут дожди с грозами, на северо-востоке и востоке сильные дожди, в отдельных районах ожидаются град, шквал. На западе и юге страны сохраняется сухая и жаркая погода. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области порывы 23 метра в секунду, ночью и утром в Павлодарской области - местами туман.
 
В Акмолинской, Алматинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Жамбылской области, в горных районах, днем ожидаются гроза, град, местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. 
 
В Костанайской области, днем в Туркестанской, Атырауской областях местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области с пыльной бурей.
 
Днем в Атырауской области сохраняется очень сильная жара, в Мангистауской, Западно-Казахстанской областях на большей части сохраняется сильная, местами очень сильная жара.
 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Алматинской, Актюбинской областей, местами в Карагандинской, Западно-Казахстанской областях, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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