Во вторник в большинстве областей Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 10 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Циклон с центром над Алтайским краем обусловит неустойчивый характер погоды на севере, востоке, юго-востоке и в центре республики, с ним пройдут дожди с грозами, на северо-востоке и востоке сильные дожди, в отдельных районах ожидаются град, шквал. На западе и юге страны сохраняется сухая и жаркая погода. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области порывы 23 метра в секунду, ночью и утром в Павлодарской области - местами туман.

В Акмолинской, Алматинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области, в горных районах, днем ожидаются гроза, град, местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Костанайской области, днем в Туркестанской, Атырауской областях местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области с пыльной бурей.

Днем в Атырауской области сохраняется очень сильная жара, в Мангистауской, Западно-Казахстанской областях на большей части сохраняется сильная, местами очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Алматинской, Актюбинской областей, местами в Карагандинской, Западно-Казахстанской областях, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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