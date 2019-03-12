Астана. 23 января. Kazakhstan Today - Водительские удостоверения выдают в 22 районных ЦОНах Казахстана, передает Kazakhstan Today.





Для того чтобы заменить водительское удостоверение жителям 22 районов Казахстана необязательно ехать в специализированный ЦОН. Сдать документы на замену "прав" они могут в обычном ЦОНе. После внедрения в Астане и Алматы, этот проект распространился на 11 областей Казахстана, включая 19 районных и 3 городских ЦОНа", - сообщили в пресс-службе Госкорпорации "Правительство для граждан".





В ведомстве отметили, что это стало возможным благодаря размещению в ЦОНах сотрудников регистрационно-экзаменационных пунктов административной полиции.





В пресс-службе также уточнили, что осуществить замену водительского удостоверения в обычных ЦОНах можно в двух случаях: при замене водительского удостоверения, срок которого на момент сдачи документов не истек, и при его утере.





Проект позволяет снизить нагрузку на действующие спецЦОНы в областных центрах, а также дает возможность автолюбителям менять водительские удостоверения, не выезжая за пределы своего района или города. Всего за 2018 год в данных ЦОНах выдано около 12 тыс. водительских удостоверений", - проинформировали в "Правительстве для граждан".





Прием заявлений на замену водительских удостоверений происходит с понедельника по субботу, с 09.00 до 18.00, без перерыва на обед. Выдача: с понедельника по субботу, с 09.00 до 20.00, без перерыва на обед.





Также услуга по замене водительских удостоверений реализована на портале электронного правительства. В случае оформления водительского удостоверения на портале гражданин может сам выбрать ЦОН, где желает получить готовые права, из списка предложенных на портале.





Список районов, где можно заменить водительские удостоверения:





1. Алматинская область: Енбекшиказахский район;





2. Акмолинская область: Есильский район, Аккольский район, город Степногорск;





3. Жамбылская область: Сарысуский район, Таласский район;





4. Восточно-Казахстанская область: Жарминский район;





5. Западно-Казахстанская область: Казталовский район, Бурлинский район;





6. Карагандинская область: Каркаралинский район, Осакаровский район;





7. Кызылординская область: Казалинский район, Жалагашский район, Аральский район, Жанакорганский район, Кармакшинский район, Шиелийский район;





8. Павлодарская область: город Аксу;





9. Северо-Казахстанская область: Тайыншынский район;





10. Мангистауская область: Бейнеуский район;





11. Туркестанская область: Туркестан, Сайрамский район.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства