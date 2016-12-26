Алматы. 26 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы прошла новогодняя ёлка от имени Президента Республики Казахстан, в которой приняли участие более 200 детей - воспитанников детских домов и оставшихся без попечительства родителей, сообщила пресс-служба акима города Алматы.

Гостей утренника посредством видеообращения поздравил президент РК Нурсултан Назарбаев, передает Kazakhstan Today.

"Дорогие ребята, приближается самый удивительный праздник - Новый год! На дворе зима, но в наших домах царит тепло и мир. Города и села нашей большой страны украшают новогодние елки, под их зелеными ветвями дети будут искать долгожданные подарки, вокруг них будут водить хоровод, взявшись за руки. Важно, чтобы не только в эти дни, но и весь год вы держались друг за друга, поддерживали и приходили друг к другу на выручку. Дружба - главное в нашей жизни, помогая друг другу в добрых делах, помогая взрослым, вы растете и становитесь лучше. Весь наш народ - одна большая семья. Новый год - время волшебства и чудес, мы взрослые тоже верим в чудеса. Упорный труд, единство, любовь к своей Родине могут претворить в жизнь любую мечту, знаю, что вы все заслужили этот праздник. В уходящем году вы приумножили свои знания, улучшили спортивные рекорды. Главное - не останавливаться на достигнутом, все вы - молодые граждане Независимого Казахстана. Успех нашей страны открывает дорогу к хорошему будущему для каждого из вас. От всей души поздравляю вас с Новым годом, пусть все мечты исполнятся. Желаю счастья и радости", - отметил глава государства.

В праздничном мероприятии приняли участие около 100 артистов - группы "Ісмер", "RinGO", "Кербез", ансамбль "Сенiм", Мурат Мутурганов, Асет Балгазин и Венера Саги, Юрий Шумилин, Нурлайым Кайрат и Алдияр ?бду?лі, участники балетных школ, ходулисты, ростовые куклы, сказочные герои "Аяз-ата", "Снегурочка", символ Универсиады "Сункарик", "Алтын-батыр", "С?лу Алматы", "Экспо-мен", "Степной буран" и другие.

Помимо развлекательной программы маленькие гости праздника участвовали в праздничном обеде и получили от имени президента РК подарочные наборы (куртка, сотовый телефон, игрушки, спортивная одежда и кроссовки, набор канцелярских товаров, аксессуары и приспособления для гаджетов, школьный рюкзак и другое), сообщили в пресс-службе.

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