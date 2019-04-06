Время ожидания автобусов сократится в праздничные дни в Астане

Астана. 14 декабря. Kazakhstan Today - В праздничные дни общественный транспорт будет работать в усиленном режиме, передает Kazakhstan Today.





В дни празднования Дня независимости городской общественный транспорт будет работать в усиленном режиме, на линию выйдет большее количество автобусов, сообщает сайт столичного акимата со ссылкой на ТОО "Астана LRT".





С сокращенным интервалом будут курсировать следующие городские маршруты: №№ 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 22, 24, 33, 37, 39, 40, 47, 48, 51, 70, 71. При этом интервал движения сократится на данных маршрутах с 15 до 10 минут.





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