Юрист Байбека разбила домыслы Мамая об "отобранных" у Казахфильма землях

НУР-СУЛТАН. 4 ИЮНЯ - Юрист Айжан Ташенова, представляющая интересы Бауыржана Байбека, ответила на обвинения Жанболата Мамая и Инги Иманбаевой о якобы отобранных у Казахфильма 5,5 гектара земель. В ходе очередного заседания суда по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации она привела ряд конкретных документов, полностью опровергающих домыслы ответчиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с постановлением акимата Алматы от 13 декабря 2017 года №4/392-2889 данный земельный участок от акционерного общества "Казахфильм" изымался в государственную собственность, то есть в коммунальную, а именно: был передан управлению туризма города Алматы для реализации проекта "Этноленд" в рамках госпрограммы "Рухани жангыру". Проект проходил общественные слушания с участием деятелей культуры. Таким образом, собственником земельного участка является государство", - сказала Ташенова.

Более того, по ее словам, "Казахфильм" оспаривал в суде такое решение акимата. В результате законность передачи земли в коммунальную собственность подтверждена судом. Решение суда было вынесено 29 ноября 2017 года, а постановление апелляции - 31 января 2018 года.

В силу части 2 статьи 76 ГПК, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением или постановлением суда, не доказываются вновь при разбирательстве других гражданских дел", - напомнила Айжан Ташенова.

Юрист также подчеркнула, что обвинения Мамая и Иманбаевой основаны на двух постах третьего лица.

В них рассуждается о действиях (бездействии) акимата в период с декабря 2020 года, при том что истец еще с июня 2019 года уже не работал в городе Алматы. В постах приводятся предположения и не делается никаких конкретных выводов. Более того, эти публикации созданы в мае 2021 года, то есть через месяц после публикации Мамая. Можно сделать вывод о том, что ответчики сначала выдали видео, а потом начали искать подтверждение своей лжи. И даже это по факту оказалось жалкой попыткой что-то доказать. У ответчиков нет доказательств этому обвинению", - заявила юрист.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства