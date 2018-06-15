За январь - апрель в Казахстане зарегистрировано 270 403 легковых автомобилей

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
15 июня 2018
  • 22
  • :
  • 47
Новости регионов
18º Облачно
днем 29º    ночью 18º
17:00
.
Aнонс

За январь - апрель в Казахстане зарегистрировано 270 403 легковых автомобилей15.06.2018
Общество  11:51

Астана. 15 июня. Kazakhstan Today - За январь - апрель 2018 года в Республике Казахстан зарегистрировано 270 403 легковых автомобилей, или на 68,8% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан, по состоянию на 1 мая 2018 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3837,9 тыс. единиц.

"За 4 месяца текущего года было зарегистрировано 4289 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 6005 человек. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность снизилась на 0,1%", - сообщили в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

По данным Национального банка Республики Казахстан, по состоянию на 1 мая 2018 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 22 458 страховых выплат на сумму 8,1 млрд тенге.
Просмотров: 5723
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
15.06.2018   19:52
Фото: KupiBilet
Ввести авиатариф для пассажиров без багажа предложили в Казахстане
15.06.2018   18:23
С начала купального сезона в водоемах Алматинской области утонули четыре человека
15.06.2018   13:44
Выпускник школы погиб от менингококковой инфекции в Шымкенте
15.06.2018   12:17
В выходные в северных областях Казахстана ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывистый ветер
15.06.2018   11:51
За январь - апрель в Казахстане зарегистрировано 270 403 легковых автомобилей
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today