Задержанный рейс вылетел из Таиланда в Астану - КГА

Астана. 12 марта. Kazakhstan Today - Комитет гражданской авиации МИИР РК сообщил о вылете рейса Утапао - Астана, который был задержан вчера по технической причине, передает Kazakhstan Today.

Задержанный рейс VSV465 авиакомпании "СКАТ" вылетел и аэропорта Утапао (Таиланд) в Астану, говорится в сообщении.

Напомним, рейс, запланированный к вылету 11 марта 2019 года, был задержан по технической причине. Около 300 пассажиров не смогли вовремя вылететь из Таиланда в Астану.

Пассажирам данного рейса в количестве 283 человек туроператорами были предложены питание и проживание в гостинице", - сообщила пресс-служба КГА.

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