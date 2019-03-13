Житель Астаны отсудил почти 3 млн тенге за повреждение BMW при наезде на ливневый люк

Астана. 12 марта. Kazakhstan Today - "Астана Тазалык" заплатит около 3 млн тенге за повреждения автомобиля, полученные при наезде на ливневый люк, передает Kazakhstan Today.

В мае 2018 года от жителя столицы в органы административной полиции поступило сообщение о факте дорожно-транспортного происшествия. Мужчина, управляя автомашиной марки BMW, допустил наезд на ливневый люк, в результате чего его автомобилю причинен материальный ущерб. Ущерб, в результате причинения технических повреждений автотранспортного средства составил 2 993 891 тенге, что подтверждается отчетом об оценке. Решением Алматинского районного суда города Астаны с ТОО "Астана Тазалык" в пользу жителя столицы взыскана сумма ущерба", - сообщили в Алматинском районном суде Астаны.

Отмечается, что решение пока не вступило в законную силу.

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