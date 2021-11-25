Житель Павлодара оборудовал машину мигалками и получил штраф

АЛМАТЫ. 25 НОЯБРЯ - В Алматы осенью высадили 33 тысячи молодых деревьев. О том, как жители Алматы могут управлять озеленением города, рассказал в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций заместитель акима города Алматы Серик Кусаинов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Спикер отметил, что еще в октябре в мегаполисе стартовала акция "Зеленый город" по раздаче саженцев жителям города.

Все желающие могут озеленить дворы многоквартирных домов и других мест общего пользования. Управление зеленой экономики бесплатно раздает саженцы лиственных пород деревьев для посадки. Этой осенью раздали порядка 1500 саженцев деревьев", - сообщил Кусаинов.

По условиям акции участники должны подписать гарантийное обязательство об уходе за посаженными деревьями в течение двух лет, указать планируемое место посадки, количество саженцев и их породный состав. Раздача саженцев осуществляется через акиматы районов. После посадки необходимо отправить фотоотчет.

По состоянию на 15 ноября произведены посадки 33 193 саженцев, из них 22 931 дерево и 10 262 кустарника.

Замакима Алматы напомнил о разработке Дендрологического плана до 2025 года. В планах местных органов достигнуть обеспеченности зелеными насаждениями мест общего пользования не менее 10 квадратных метров на одного жителя мегаполиса. В настоящее время этот показатель около 7 квадратных метров.

Он подчеркнул, что ассортимент деревьев, высаживаемых в городе, подбирается совместно с научным сообществом, ландшафтными экспертами в зависимости от климата и почвенного состава. Также цель акимата - равномерно обеспечить озеленением каждый район города. Для полива зеленых насаждений в Алматы построены новые скважины, проведена инвентаризация арычной сети, усилена работа по поливу.

Параллельно проводится профилактическая работа по оздоровлению и лечению деревьев путем четырёхкратной биологической обработки против вредителей и грибковых заболеваний.

Отметим, что в весенний период 2021 года в рамках программы Jasyl Almaty высажены свыше 64 тысяч деревьев за счет компенсационных обязательств, в том числе производились посадки на внутридворовых территориях с привлечением жителей.