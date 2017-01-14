Караганда. 14 января. Kazakhstan Today - Жителей "двигающегося дома" в Сарани Карагандинской области временно выселили.

Вчера поздно вечером сотрудники саранского акимата попросили выехать жителей дома 13, который трещит по швам. К слову, в этой заброшенной пятиэтажке эксплуатируется только один подъезд. Его жители утверждают, что по ночам дом трясет. Они ощущают толчки, передает Kazakhstan Today.

Между тем внешне никаких изменений не наблюдается. Чиновники долго не верили жильцам. Но после трагедии в Шахане решили не рисковать. 15 семей разъехались по родственникам. Тем, кому некуда идти, предложили кровати в местном интернате, пишет nv.kz

Жильцам дома также объяснили, что выселение временное - на 10 дней. За это время специалисты должны выяснить, насколько реальна угроза обрушения.

Как сообщалось ранее, вечером 1 января произошло обрушение части многоэтажного дома в поселке Шахан города Шахтинска. Под завалами погибли 9 человек, в том числе двое младенцев и 6-летний мальчик. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более человек).

По данным ДЧС региона, обрушение произошло в результате взрыва котла автономной системы отопления, установленного в подвальном помещении обрушенного подъезда. Всего в доме проживали 118 человек.

Спасатели эвакуировали 10 и спасли четырех человек, в том числе двух детей. Кроме этого, до прибытия спасателей была госпитализирована девочка 2005 года рождения, получившая травмы средней степени тяжести. Также под завалами был обнаружен и извлечен мужчина 1984 года рождения.

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