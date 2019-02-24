Жительница Уральска сообщила о бомбе, заложенной в отделе полиции

Уральск. 28 января. Kazakhstan Today - Жительница Уральска задержана за повторное заведомо ложное сообщение об акте терроризма, передает Kazakhstan Today.



"27 января, примерно в 14.00, на пульт оператора 102 ЦОУ управления полиции Уральска позвонила женщина. Она сообщила, что в Абайском отделе полиции заложена бомба. На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы. После осмотра саперами здания взрывного устройства обнаружено не было. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками управления по противодействию с экстремизмом ДП ЗКО была установлена и задержана 34-летняя женщина. Она водворена в ИВС УП Уральска", - информирует пресс-служба ДП ЗКО.



По данному факту начато досудебное расследование по статье УК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Как выяснилось, женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства