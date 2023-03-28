27.03.2023, 19:58 65031
Журналисту Михаилу Козачкову вынесли приговор
Фото: Facebook/Вадим Борейко
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Алматы. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором суда Михаил Козачков признан виновным и приговорен к условному сроку.
Его осудили по статьям 147 и 274 Уголовного кодекса. Можно сказать, за профессиональные ошибки при подготовке журналистских расследований. Но, хочу подчеркнуть, что следственно-оперативная группа Агентства по финансовому мониторингу установила, что Козачков никак не связан с деятельностью так называемой организованный преступной группировки Елдоса Коспаева, обвинения в пособничестве рейдерству сняты, уголовное дело по статьям 249 и 262 в отношении Михаила прекращено по реабилитирующим основаниям", - сообщила адвокат Козачкова Елена Жигаленок.
Напомним, 20 декабря Козачков был задержан сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории города Алматы и Алматинской области. Его арестовали сроком на два месяца, до 18 февраля.
После задержания коллеги Козачкова написали открытое обращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой положить конец незаконному преследованию журналиста-расследователя.
В соответствии с поручением главы государства органы прокуратуры приступили к проверке доводов, изложенных в обращении ряда представителей СМИ.
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28.03.2023, 17:00 5916
Путин наградил орденом Пушкина казахстанскую актрису
Валерия Крымская получила награду за плодотворную деятельность по сближению и обогащению культур наций и народностей
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Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин наградил известную артистку государственного академического русского театра имен Н. Сац Валерию Крымскую орденом Пушкина.
Наградить орденом Пушкина "За плодотворную деятельность по сближению и обогащению культур наций и народностей" Крымскую Валерию Георгиевну, для детей и юношества имени Н. Сац", - говорится в указе российского президента, опубликованном на официальном правовом портале.
Валерия Крымская - актриса театра имени Наталии Сац, заслуженная артистка Казахской ССР, кавалер ордена "Парасат", кавалера ордена "Достық" ("Дружба") II степени.
Окончила Свердловское театральное училище. На сцене ТЮЗа с 1969 года. За годы работы в театре сыграла более 100 ролей.
28.03.2023, 15:03 15306
В Казахстане намерены упростить предоставление земель для строительства объектов придорожного сервиса
Государством возмещается 10% от стоимости объекта
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга службы центральных коммуникаций заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Амангельды Беков рассказал о механизме государственной поддержки по возмещению затрат на строительство объектов придорожного сервиса.
По его словам, государством возмещается 10% от стоимости объекта и также оплачивается 83 тысячи тенге за каждый санитарно-гигиенический узел.
В целях упрощения процедуры выделения земель для строительства объектов придорожного сервиса прорабатывается вопрос по внесению изменений в действующее законодательство", - проинформировал спикер.
Он также сообщил, что вдоль автодорог республиканского значения функционирует 1600 объектов придорожного сервиса, 74 из которых соответствуют требованиям национальных стандартов.
В текущем году планируется запустить еще 78 объектов, в том числе за счет привлечения частных инвестиций будет построено 25 АЗС и 28 пунктов питания", - отметил Амангельды Беков.
Также в рамках реконструкции и ремонта планируется построить 25 санитарно-гигиенических узлов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане для пользователей республиканских трасс разработано мобильное приложение.
28.03.2023, 14:24 18376
В Астане ослабят напор воды из-за дефицита мощностей
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ростом населения города и интенсивной застройкой столицы наблюдается дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды, сообщает пресс-служба ГКП "Астана Су Арнасы".
В настоящее время ГКП "Астана Су Арнасы" вынуждена принять меры по регулированию давления воды.
Как сообщили в пресс-службе, с 04.30 до 09.30 давление воды будет на повышенном режиме, с 09.30 до 12.00 - на пониженном давлении, с 12.00 до 14.00 - на повышенном давлении, с 14.00 до 18.00 - на пониженном давлении, с 18.00 до 00.00 - на повышенном давлении, с 00.00 до 04.30 - на пониженном давлении.
Эти меры будут приниматься до запуска новой НФС. Строительство насосно-фильтровальной станции началось осенью 2021 года. Ее мощность в 105 тысяч кубических метров/сутки увеличит подачу водоснабжения всего города. Завершение строительства новой НФС - лето текущего года", - добавили в ГКП "Астана Су Арнасы".
Также в компании попросили всех потребителей рационально использовать воду, чтобы минимизировать негативное влияние на качество и количество поступающей в дом воды.
Ранее сообщалось, что строительство на 76 объектах приостановили в Астане из-за нарушений.
Напомним, аким столицы Женис Касымбек обещал максимально препятствовать точечной застройке города.
В конце декабря в Астане прошел митинг против точечной застройки. Местные жители регулярно сталкиваются с проблемами.
С начала строительства несколько раз происходили коммунальные аварии. Не выдерживали системы теплоснабжения, водообеспечения и канализации.
Стоит отметить, что строительные компании также приобрели невиданный размах в Алматы. В связи с этим в обществе нарастает социальная напряженность. Строительные компании, не считаясь ни с чем, пытаются занять каждый свободный сантиметр земли для строительства зданий, которые в свою очередь не могут соответствовать 10-балльной сейсмической зоне в мегаполисе.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
28.03.2023, 13:52 21051
Президент России наградил пятерых казахстанцев медалью Пушкина
Они награждены за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин наградил пятерых казахстанцев медалью Пушкина. Указ опубликован на официальном портале правовой информации, передает корреспондент агентства.
Согласно документу, медалью Пушкина за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей награждены:
- директор АО "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера" Галым Ахмедьяров;
- директор Шымкентского городского русского драматического театра Игорь Вербицкий;
- артистка государственного академического русского театра для детей и юношества имени Н. Сац Валерия Крымская;
- председатель правления - ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Ерлан Садыков;
- председатель общественно-культурного объединения "Славяне" Галина Щербакова.
28.03.2023, 12:42 24241
В Алматы начинается противоклещевая обработка лесных массивов и парков
Фото: Depositphotos
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Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы с 29 марта 2023 года начинается 1-й тур противоклещевых обработок на территории лесных массивов, городских парков и скверов общей площадью 2424,54 га. Об этом сообщили в региональной службе коммуникаций города Алматы.
Сообщается, что обработкой будут охвачены 8 лесных массивов общей площадью 1904,924 га и 144 городских парка и сквера на площади 519,616 га. Обработка будет проводиться в сухую, недождливую погоду с 29 марта по 28 апреля 2023 года.
Для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами обработки проводятся в 2 тура (2-й тур - в мае-июне)", - уточнили в РСК.
Отмечается, что обработка в основном будет проводиться в утренние часы. На границах участков, подлежащих обработке, будут устанавливаются щиты с предупредительными надписями "Проводится противоклещевая обработка".
Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы рекомендует горожанам не приближаться к месту проведения противоклещевой обработки во избежание попадания на кожу или одежду раствора противоклещевого препарата. Также не рекомендуется посещать парки, скверы и природные очаги в момент проведения противоклещевой обработки и в течение трех суток после нее.
Кроме того, не рекомендуется домашним животным контактировать с обработанной территорией до высыхания препаратов.
После проведения обработки в течение 40 дней нельзя собирать и использовать грибы, травы или ягоды с обработанного участка.
28.03.2023, 09:10 34566
Санврачи установили причину массового отравления школьников в Шымкенте
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента обнародовали промежуточные результаты расследования массового отравления школьников. По результатам исследования смывов обнаружены бактерии группы кишечных палочек, передает корреспондент агентства.
22 марта 2023 года в 07.00 из городской инфекционной больницы поступило экстренное извещение о том, что госпитализировано 12 больных школьников с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция, острый гастроэнтерит, тяжелая степень, обезвоживание 2-й степени?". В этой связи было немедленно начато санитарно-эпидемологическое расследование", - сообщили в департаменте.
По данным ведомства, школьники приехали из других регионов в Шымкент для участия в республиканской олимпиаде с 20 по 25 марта 2023 года по общеобразовательным предметам естественно-математического направления. Всего приехало 860 человек (784 школьника и 76 руководителей команд). Всех приехавших для участия в олимпиаде разместили в общежитиях учебных заведений города по трем адресам:
- 282 школьника и 24 руководителя команд в школе-интернате "Білім инновация" для мальчиков № 1;
- 246 школьников и 24 руководителя команд в лицее-интернате № 1 для одаренных детей";
- 256 школьников и 28 руководителя команд в общежитии № 5 Южно-Казахстанского университета имени М. Ауезова.
Всего с 22 по 23 марта 2023 года было госпитализировано в городскую инфекционную больницу 15 детей с предварительным диагнозом "ОКИ, острый гастроэнтерит, тяжелой степени тяжести, дегидротация 2-й степени?". Жалобы больных при поступлении в больницу: диарея, рвота, головная боль, повышенная температура, боли в животе, общая слабость", - уточнили в департаменте.
Отмечается, что все 15 заболевших детей проживали в общежитии № 5.
Для проживающих в общежитии № 5 питание (завтрак, обед, ужин) было организовано в обеденном зале буфета-столовой данного общежития, при этом приготовление пищи проводилось в столовой корпуса "А" ЮКГУ имени М. Ауэзова, расположенной по улице Ильяева, №8, и доставлялась на автотранспорте в общежитие № 5. В ходе расследования для проведения лабораторных исследований были отобраны пищевые продукты, вода, смывы, взяты анализы на бактериологические исследования у работников столовой для определения бактерионосительства. По результатам исследования смывов обнаружены бактерии группы кишечных палочек (БГКП), остальные исследования находятся в работе", - проинформировали в ведомстве.
По данным санврачей, 25 марта все 15 заболевших детей выписаны из больницы, у всех детей бактериологические анализы отрицательные, выписаны с окончательным диагнозом "другие и неуточненные гастроэнтериты и колиты инфекционного происхождения".
Кроме того, 23 марта в городскую инфекционную больницу был госпитализирован с диагнозом "ветряная оспа" один участник олимпиады, проживающий в общежитии № 5, который на сегодняшний день продолжает получать лечение в инфекционной больнице.
Сообщается, что в ходе проведения расследования было принято решение о передаче обеспечения питания участников олимпиады, проживающих в общежитие № 5, в столовую городской школы-гимназии № 1. Кроме того, была отменена торжественная церемония закрытия олимпиады, победителей наградили в местах проживания.
Также, по данным ведомства, пересмотрен формат проведения республиканской олимпиады по общественно-гуманитарному направлению, проведение которой было запланировано на 3-8 апреля 2023 года в городе Шымкенте. Олимпиада пройдет в регионах.
За всеми контактировавшими с больными велось медицинское наблюдение. Проведение расследования и санитарно-эпидемиологических мероприятий продолжается.
Проведение республиканской олимпиады естественно-математического направления среди учащихся в Шымкенте с 20 по 25 марта 2023 года не было согласовано со службой санитарно-эпидемиологического контроля, и уведомление о ее проведении также не поступало... Департамент впредь рекомендует организаторам республиканских олимпиад согласовывать их проведение с межведомственной комиссией по профилактике инфекционных заболеваний Республики Казахстан", - заключили в ведомстве.
27.03.2023, 15:40 74406
Рыбакина оказала финансовую поддержку юным теннисисткам Казахстана
14 игроков получили по 2,5 млн тенге
Фото: ktf.kz
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Спортсменка Елена Рыбакина оказала финансовую поддержку юным перспективным теннисисткам Казахстана, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.
Буквально на днях первая ракетка Казахстана выделила средства на поддержку молодых казахстанских теннисисток, на их стремление развиваться, в будущем стать таким же топ-игроком, как она. Рыбакина сама выбрала - кому оказать поддержку. 14 игроков получили по 2,5 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что каждая из девушек, уже побеждающих на казахстанской и международной аренах, написала Елене письмо, где рассказала свою историю в теннисе.
В пресс-службе отметили, что изначально общая сумма от Елены в целом была меньше, но позже победительница Уимблдона увеличила количество и денежный объем грантов.
Думаю, было бы правильно организовать турнир или учредить гранты для молодых игроков, потому что я сама получила когда-то в Казахстане большую поддержку. Теперь моя очередь помогать молодому поколению развиваться", - заявила Елена Рыбакина после победы в Уимблдоне.
Ранее казахстанская теннисистка Елена Рыбакина перечислила средства волонтерскому движению "СтопОтлов" в Астане, которое спасает в столице животных из отлова.
27.03.2023, 08:40 85626
Два землетрясения зарегистрировали казахстанские сейсмологи
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Алматы. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК вечером 26 марта были зарегистрированы два землетрясения.
Одно из них произошло в 19.14 на границе Афганистана и Таджикистана, в 828 км на юго-запад от Алматы. Энергетический класс землетрясения составил 11.0. Магнитуда MPV 5.2. Координаты эпицентра 37.09° с.ш. 71.37° в.д. Глубина 100 км.
По данным сейсмологов, в 21.01 зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 536 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 9.9. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 41.34° с.ш. 82.89° в.д. Глубина 20 км.
Отмечается, что сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Ранее специалисты рассказали о причинах чреды землетрясений в разных частях света.
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