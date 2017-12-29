Зоопарку Алматы подарили львенка

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Зоопарку Алматы подарили львенка29.12.2017
Общество  16:40

Алматы. 29 декабря. Kazakhstan Today - В зоопарке Алматы появился новый питомец - львенок Арс, передает Kazakhstan Today.

"У нас новый питомец! Львёнок Арс прибыл сегодня в наш зоопарк от коллег из Бишкека! Очень красивый и игривый котик! Приходите посмотреть на это чудо", - написал директор зоопарка Ержан Еркинбаев в соцсети.


Напомним, два дня назад в зоопарке умер 15-летний лев Хан.
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