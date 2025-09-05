Ержан Нурлыбаев освобожден от должности вице-министра здравоохранения

Фото: Акимат Алматы

Алматы. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководителем управления градостроительного контроля города Алматы назначен Олжас Тулебаев, сообщили в акимате города.





Олжас Тулебаев с 2012 года занимал различные должности в органах государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования.





С 2016 по 2019 годы возглавлял подразделения по контролю перепланировки, реконструкции, а также архитектурно-строительного контроля по Алатаускому и Бостандыкскому районам.





С 2020 года работал заместителем руководителя управления градостроительного контроля города Алматы.





Накануне депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил, что в Алматы насчитывается 20 объектов, которые строятся без согласований и разрешений. В пример он привел 40-этажный ЖК компании RAMS.





Котлован площадью 4 га был вырыт без ПСД, без экспертизы, без разрешений. Мы приостановили строительство, но компания отказывается соблюдать законы и пытается продолжить стройку скрытно. Буквально вчера мы приостановили строительство ЖК", - заявил мажилисмен.





Депутат подчеркнул, что незаконно возведенные объекты снести в Алматы сложно. Он привел в пример ряд ЖК, которые по решению суда должны были быть демонтированы еще три года назад, однако до сих пор не снесены. В связи с чем депутат предложил проверить "причастность должностных лиц госорганов к возможным спекуляциям и коррупции".





Также он высказался о незаконной срезке горных хребтов и засыпке рек и логов, которые являются естественным руслом для талых вод. По его словам, из за вмешательства в природу "под водой могут оказаться тысячи людей, проживающих в домах, которые возведены в логах".



