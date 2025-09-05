04.09.2025, 20:48 52716
Ержан Нурлыбаев освобожден от должности вице-министра здравоохранения
Он занимал эту должность с июля 2024 года
Рассказать друзьям
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК Ержан Нурлыбаев освобожден от должности вице-министра здравоохранения РК, сообщает пресс-служба правительства РК.
Ержан Нурлыбаев родился в 1975 году в Темиртау. Окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию по специальности "Лечебное дело" и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности "Менеджмент".
Трудовую деятельность начал в 1998 году. Работал врачом-хирургом первой городской больницы Караганды, заместителем директора по лечебной работе этой же больницы.
В разные годы возглавлял областной центр травматологии и ортопедии имени Х.Ж. Макажанова, руководил управлением здравоохранения Карагандинской области, возглавлял совет директоров НАО "МУК".
новости по теме
04.09.2025, 17:19 59971
В Казахстане ужесточат меры против отмывания доходов и финансирования терроризма
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента приняли закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, передает корреспондент агентства.
Документ направлен на адаптацию национального законодательства к изменениям финансового рынка и выполнение международных обязательств по стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
В частности, закон предусматривает:
• выпуск исключительно именных ценных бумаг;
• уточнение понятия "безупречная деловая репутация" и внедрение мер, препятствующих лицам, связанным с преступниками, владеть значительной или контролирующей долей в финансовых организациях;
• запрет на создание банков-"ширм";
• внедрение скоринговых и автоматизированных систем риск-идентификации клиентов;
• мониторинг АФМ деятельности некоммерческих организаций на предмет рисков финансирования терроризма;
• пересмотр подходов к оценке рисков, включая разграничение понятий национальной и секторальной оценки рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма;
• расширение круга субъектов финансового мониторинга (операторы связи, НАО ГК "Правительство для граждан", клиринговые центры по сделкам с финансовыми инструментами) с закреплением уполномоченного органа для осуществления госконтроля в сфере ПОД/ФТ.
Также закон вводит обязанность направлять сообщения о подозрительных операциях (SAR).
04.09.2025, 17:00 62626
Абилкасымов стал первым зампредом АРРФР
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Тимур Абилкасымов назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает Акорда.
По данным АФМ, Тимур Абилкасымов окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования по специальностям "экономика бизнеса" и "экономика государственной политики" в 2011 году, получил степень MBA по специальности "риск-менеджмент" в Лондонской школе бизнеса и финансов. Он занимал должность партнера консалтинговой компании ПОО "Radius Advisory Lab", где консультировал коммерческие банки и крупные холдинги Казахстана и Узбекистана по вопросам совершенствования систем управления рисками, корпоративного управления и внедрения стандартов МСФО. Работал в компаниях квазигосударственного сектора.
Также распоряжением главы государства Нурлан Абдрахманов освобожден от должности первого заместителя председателя АРРФР.
Ранее Берик Нажмиденов был освобожден от должности верховного судьи.
04.09.2025, 16:22 63226
Назначен новый глава "Казселезащиты"
Им стал Аслан Сабыржанұлы
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Новым руководителем государственного учреждения "Казселезащита" назначен Аслан Сабыржанұлы, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Аслан Сабыржанұлы родился в 1983 году в городе Алматы. Имеет высшее образование.
В разные годы работал в государственных органах и частных структурах. Ранее занимал должность директора РГП на ПХВ "Селденқорғау Құрылыс" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Также директором Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований назначен Жапсарбай Султанбеков.
Жапсарбай Султанбеков родился в 1982 году в Шымкенте. Имеет высшее образование. В разные годы работал в частных структурах, государственных органах и банковской сфере. До нового назначения занимал должность заместителя руководителя ГУ "Казселезащита".
Султанбеков сменил на посту Даулета Сарсенбаева, который ранее на своей странице в Сети заявил, что завершает работу на должности директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований.
Ранее экс-глава "Казселезащиты" Ерболат Садырбаев стал новым вице-министром по ЧС.
04.09.2025, 14:29 68071
В Алматы назначен глава управления градостроительного контроля
Фото: Акимат Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководителем управления градостроительного контроля города Алматы назначен Олжас Тулебаев, сообщили в акимате города.
Олжас Тулебаев с 2012 года занимал различные должности в органах государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования.
С 2016 по 2019 годы возглавлял подразделения по контролю перепланировки, реконструкции, а также архитектурно-строительного контроля по Алатаускому и Бостандыкскому районам.
С 2020 года работал заместителем руководителя управления градостроительного контроля города Алматы.
Накануне депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил, что в Алматы насчитывается 20 объектов, которые строятся без согласований и разрешений. В пример он привел 40-этажный ЖК компании RAMS.
Котлован площадью 4 га был вырыт без ПСД, без экспертизы, без разрешений. Мы приостановили строительство, но компания отказывается соблюдать законы и пытается продолжить стройку скрытно. Буквально вчера мы приостановили строительство ЖК", - заявил мажилисмен.
Депутат подчеркнул, что незаконно возведенные объекты снести в Алматы сложно. Он привел в пример ряд ЖК, которые по решению суда должны были быть демонтированы еще три года назад, однако до сих пор не снесены. В связи с чем депутат предложил проверить "причастность должностных лиц госорганов к возможным спекуляциям и коррупции".
Также он высказался о незаконной срезке горных хребтов и засыпке рек и логов, которые являются естественным руслом для талых вод. По его словам, из за вмешательства в природу "под водой могут оказаться тысячи людей, проживающих в домах, которые возведены в логах".
04.09.2025, 11:20 90091
Берик Нажмиденов освобожден от должности верховного судьи
Фото: t.me/senate_kz
Рассказать друзьям
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По представлению президента депутаты сената проголосовали за освобождение от должности судьи Верховного суда Нажмиденова Берика Тулеутаевича, сообщили в сенате.
Отмечается, что данный вопрос был предварительно рассмотрен профильным комитетом сената.
Напомним, к исключительным полномочиям сената относятся избрание и освобождение от должности по представлению президента РК судей Верховного суда.
Как сообщалось ранее, в июне президент назначил председателей и судей кассационных судов Казахстана. Берик Нажмиденов был назначен председателем кассационного суда по административным делам.
04.09.2025, 11:11 90116
Соглашение о защите инвестиций между Казахстаном и Туркменистаном одобрил сенат
В 2024 году двусторонний товарооборот между Казахстаном и Туркменистаном составил 555,7 миллиона долларов США
Рассказать друзьям
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента ратифицировали соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций между правительствами Казахстана и Туркменистана, передает корреспондент агентства.
Соглашение закрепляет порядок и условия инвестиций между странами, гарантирует их защиту и безопасность, а также равноправный режим для инвесторов обеих сторон.
Документ предусматривает право государств ограничивать чувствительные сектора экономики, а также запрещает национализацию или экспроприацию инвестиций без законных оснований и справедливой компенсации.
В 2024 году двусторонний товарооборот между нашими странами составил 555,7 миллиона долларов США. Казахстанские инвесторы вложили в экономику Туркменистана 16,1 миллиона долларов США, из Туркменистана привлечено прямых иностранных инвестиций на сумму 0,4 миллиона долларов США. Имеются взаимовыгодные проекты в области железнодорожного, автомобильного и водного транспорта. Также туркменская сторона подтвердила заинтересованность в ремонте и модернизации бронетанковой техники, а также поставке запасных частей и комплектующих деталей", - выступил с докладом сенатор Сергей Ершов.
Ожидается, что ратификация обеспечит прозрачность и предсказуемость инвестиционной деятельности.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Туркменистан обсудили вопросы разработки гигантского газового месторождения.
04.09.2025, 11:06 91036
Космический ракетный комплекс "Байтерек" создадут на космодроме Байконур
Фото: Роскосмос
Рассказать друзьям
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената РК ратифицировали протокол изменений в соглашение между Казахстаном и Россией о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек".
Соглашение правительств двух стран от 22 декабря 2004 года предусматривает создание на Байконуре космического ракетного комплекса "Байтерек" и образование для этого совместного казахстанско-российского акционерного общества "Байтерек", - говорится в сообщении пресс-службы верхней палаты парламента.
Также в соглашении предусмотрен перенос старта летных испытаний комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса с 2023 на 2025 год. Испытательные пуски ракеты-носителя "Союз-5" предлагается провести до 2027 года.
Среди ключевых изменений - увеличение гарантированных пусков с российской стороны с 2 до 3 ежегодно в период с 2028 по 2039 годы, что повысит загрузку комплекса и улучшит экономическую эффективность проекта", - говорится в сообщении.
Также предусмотрены налоговые преференции: применение нулевой ставки НДС за нерезидента и продление срока действия льготы по корпоративному подоходному налогу для АО "Байтерек", чтобы исключить дополнительное бюджетное финансирование.
Соглачно документу казахстанская сторона выполняет все обязательства, включая модернизацию инфраструктуры, подготовку технического персонала и обеспечение районов падения. На это в 2025 году предусмотрено финансирование в объеме 60,8 млрд тенге из общей стоимости проекта в 90,8 млрд тенге.
Российская сторона осуществляет изготовление ракеты-носителя "Союз-5" и сопутствующего оборудования. Первый пуск с комплекса "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года.
Принятие закона имеет стратегическое значение для космической отрасли Казахстана и позволит сформировать полный цикл - от создания космических аппаратов до их запуска, укрепив национальный потенциал и экспортные возможности в сфере высоких технологий", - резюмировали в сенате.
Напомним, в июне этого года космодром Байконур отпраздновал свое 70-летие.
04.09.2025, 09:01 63831
Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним, - пройдут дожди с грозами. На западе, юго-западе страны ожидаются сильные дожди, на севере, юго-западе, западе возможно выпадение града и шквал, сообщает Казгидромет.
Лишь на юге, юго-востоке ожидается погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере, востоке, западе, в центре страны в ночные и утренние часы - туман", - отметили синоптики.
Ночью на севере и востоке Карагандинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
Высокая пожарная опасность сохраняется в большинстве регионов.
В Астане: без осадков, +24-26 °C.
В Алматы: без осадков, +25-27 °C.
В Шымкенте: ясно, +34-36 °C.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
05.09.2025, 08:48Правительство Казахстана одобрило и внесло в парламент проект бюджета на 2026-2028 годы 05.09.2025, 09:285226В МВД РК разъяснили закон о запрете одежды, закрывающей лицо 05.09.2025, 09:48Китайские инвесторы планируют запустить на юге Казахстана производство технологий автоматизации учета воды на каналах706Китайские инвесторы планируют запустить на юге Казахстана производство технологий автоматизации учета воды на каналах 30.08.2025, 09:54278151С Днем Конституции Республики Казахстан! 29.08.2025, 14:04275791Ушел из жизни советский и российский композитор Родион Щедрин 29.08.2025, 17:54275051Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на День Конституции 30.08.2025, 09:34269966Казахстанцы отмечают День Конституции 30.08.2025, 15:08262501Авторский поэтический моноспектакль Игоря Пискунова пройдет в театре Лермонтова в Алматы 13.08.2025, 18:37500161Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей468821В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 13.08.2025, 18:18407456Двухэтажное здание сносят в центре Алматы 15.08.2025, 18:27401731В Алматы стартует "Неделя зеленой мобильности" 15.08.2025, 17:10390406Дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?