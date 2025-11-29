Казахстан укрепляет цифровое партнерство с Вануату

Фото: МИД РК

Бангкок. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В штаб-квартире ЭСКАТО ООН состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и департаментом коммуникаций и цифровой трансформации Вануату в области ИКТ и электронного правительства, сообщает пресс-служба МИД РК.





От казахстанской стороны меморандум подписал посол Казахстана в Таиланде, постоянным представителем при ЭСКАТО ООН Маргулан Баймухан. Документ предусматривает сотрудничество в сфере цифровой инфраструктуры, внедрения цифровых государственных услуг, обмен опытом и передовыми практиками, а также проведение совместных проектов по развитию кадрового потенциала и трансферту технологий.





Казахстан, обладающий современными цифровыми решениями и значительным опытом модернизации государственного управления, готов оказывать консультационную и технологическую поддержку партнерам из Вануату.





Баймухан отметил, что подписание меморандума закладывает основу для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства между двумя государствами в сфере цифровизации.





В своем выступлении постоянный представитель Вануату при ЭСКАТО ООН Мэтью Хервилард отметил, что для Вануату это партнерство представляет собой важную возможность использовать проверенный опыт и передовые цифровые возможности, которые Казахстан накапливал на протяжении многих лет.





Обе стороны также выразили благодарность в адрес ЭСКАТО ООН за содействие в организации сотрудничества. Благодаря ведущей роли организации в укреплении межгосударственных связей две страны смогли выстроить конструктивный диалог и выйти на подписание данного двустороннего документа.