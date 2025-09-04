Казахстанцы смогут посещать Армению с удостоверением личности

Фото: Depositphotos

Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Армении о поездках и порядке пребывания граждан, передает корреспондент агентства.





Соглашением расширен перечень документов для поездок за рубеж. Теперь в него включены удостоверение личности для граждан Казахстана и идентификационная карта - для граждан Армении. Таким образом казахстанцы смогут пребывать в Армении по внутреннему документу, ранее такие правила действовали только для посещения России и Кыргызстана", - рассказали в мажилисе.





Срок пребывания для граждан Казахстана и Армении на территории другой стороны остается без изменений. Он составляет 90 суток со дня пересечения государственной границы и суммарно не может превышать данного значения в течение полугода.





Также депутаты мажилиса одобрили соглашение между Казахстаном и Арменией о сотрудничестве в области миграции. В рамках соглашения стороны договорились обмениваться статистической, правовой и научно-методической информацией, сведениями о гражданах сторон, находящихся на их территориях, и выявленных нарушениях миграционного законодательства, а также рассматривать вопросы правового статуса пребывания граждан на территории сторон и оказывать помощь по вопросам, возникающим в процессе сотрудничества. Как уточнили в мажилисе, эти сведения необходимы странам для борьбы с двойным гражданством и пресечения каналов незаконной миграции.