Токаев заявил о транзите более 7 триллионов тенге через Казахстан из соседнего государства
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу заявил о транзите более 7 триллионов тенге через Казахстан из соседнего государства, сообщает служба центральных коммуникаций.
Председатель Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году "перегнали" более 7 триллионов тенге в другие страны. С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало. Как я уже сказал, до социальной сферы добрались. Объемы злоупотреблений, прямо говоря, краж государственных финансов, не укладываются в рамки человеческого понимания", - заявил президент.
Касым-Жомарт Токаев также отметил, что не прекращаются попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации, сообщает Акорда.
Мы с трудом изыскиваем способы эффективного использования средств, предназначенных для развития страны. Однако находятся мошенники, и их немало, которые присваивают триллионы тенге, выделяемые на социальную сферу. Это недопустимо. Подобные явления нужно решительно искоренять. Не прекращаются и попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации - этому беззаконию должен быть поставлен надежный заслон. Теневая экономика наносит колоссальный урон нашему государству, поэтому борьба с ней должна быть бескомпромиссной. Это очень актуальная и крайне важная задача. Главная миссия службы по финансовому мониторингу предельно ясна: обеспечить использование государственных средств исключительно во благо народа. Качественная реализация этой важной задачи напрямую зависит от вашей работы", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, сегодня противостояние между силовыми структурами и преступным миром перешло в технологическую плоскость.
Преступники стали активно применять искусственный интеллект. Если правоохранительные органы, включая Агентство по финансовому мониторингу, будут отставать в технологическом плане, эта ситуация может привести к угрозам национальной безопасности. Чтобы идти в ногу со временем, мы обязаны действовать на опережение и принимать выверенные решения. Правоохранительные органы, опираясь на лучшие цифровые решения, своей систематической и активной деятельностью призваны обеспечить скорость и качество проводимых в стране преобразований. Это особенно важно в условиях масштабной экономической трансформации Казахстана", - отметил он.
Касым-Жомарт Токаев поручил усилить аналитическую работу с использованием искусственного интеллекта.
Недавно мною подписан новый закон "О профилактике правонарушений", который впервые определил Агентство по финансовому мониторингу полноценным субъектом профилактики экономической преступности. В связи с этим требуются новые эффективные методы превенции. Важно предотвращать преступления, а не бороться с их последствиями, особенно учитывая, что причиненный ущерб зачастую возместить довольно сложно. В 2023 году ущерб оценивался в 325 млрд тенге, возмещено 53 млрд, или 16,5%. В 2024 году ущерб достиг 4,4 трлн тенге, возмещено 236 млрд, или 5,5%. В 2025 году ущерб оценивался в 135 млрд, то есть произошло значительное снижение ущерба, возмещено 20 млрд, или 14,8%. Эффективность профилактической работы тесно связана с развитием цифровых аналитических инструментов. Информационные системы Агентства позволяют обрабатывать большие массивы данных и значительно экономить бюджетные средства. Но этот опыт требует масштабировании", - отметил президент.
Лидер РК заявил, что первоочередной задачей является упорядочение финансовых потоков в социальной сфере.
Основная задача - не тотальная проверка, а своевременное выявление вызовов, угрожающих экономике страны, и принятие соответствующих мер. При этом действовать нужно без перегибов. Повторяю: главная задача сотрудников Агентства - это не тотальная проверка финансовых учреждений, а выявление рисков для экономики страны и принятие своевременных мер для их купирования. И здесь как нигде необходимы цифровые методы работы, не только искусственный, но и собственный интеллект не помешает. Замечаю, что люди стали полагаться на ИИ, уже перестали даже писать свои выступления, поручают это Grok, ChatGPT. То есть люди обучаются не так, как положено, не получают соответствующее образование, а учатся тому, как использовать этот интеллект в разных вариациях. Это очень серьезный побочный эффект", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент призвал пересмотреть методы взаимодействия АФМ с предпринимателями.
Здесь нужно соблюсти разумный баланс, найти золотую середину. Если предприниматель совершил финансовое нарушение, нельзя сразу же приостанавливать его хозяйственную деятельность. Ограничительные меры должны применяться только в исключительных случаях, соразмерно правонарушению. В то же время и предприниматели обязаны строго следовать закону, не уходить от налогов, тем более, вовлекаться в мошеннические схемы, злоупотребляя добрым отношением и защитой со стороны государства. Мошенничество для нас неприемлемо", - сказал глава государства.
Также, по его мнению, необходимы новые подходы для противодействия финансовому мошенничеству.
Необходимо рассмотреть вопрос о введении правовой ответственности участников пирамид, вовлекающих граждан в мошеннические схемы и осознающих противоправную природу своей деятельности. Таким мошенникам или преступным элементам надо давать соответствующие сроки тюремного заключения и уголовного наказания. Если такие поправки будут инициированы АФМ, правительством, я, конечно же, поддержку. Рассмотрите данный вопрос. Без таких кардинальных решений ситуация и дальше будет напоминать борьбу с ветряными мельницами", - отметил президент.
Также Касым-Жомарт Токаев поручил повысить ответственность юридических лиц за отмывание незаконных доходов. Кроме того, заявил он, совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком необходимо усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков.
Президент вручил группе сотрудников Агентства по финансовому мониторингу государственные награды за образцовое исполнение служебного долга.
