Президент Туркменистана прибыл в Казахстан с госвизитом

Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности", - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности", сообщили в пресс-службе Акорды.





Законом предусмотрены меры, в том числе направленные на:





- обеспечение возможности доступа людей с нарушениями зрения к обнародованным произведениям без разрешения авторов и без выплаты им вознаграждения путем публичного исполнения, распространения, доведения до всеобщего сведения;





- введение ускоренной регистрации товарных знаков. В настоящее время регистрация осуществляется в течение 7 месяцев, законом вводится "платная" возможность ускорения до 3 месяцев, что позволит владельцам товарных знаков быстрее выводить на рынок свои товары;





- увеличение срока подачи возражения против регистрации обозначения в качестве товарного знака. В настоящее время срок для подачи возражений составляет 1 месяц, законом этот срок увеличен до 2 месяцев;





- введение госконтроля за использованием объектов авторского права и смежных прав путем проведения внеплановых проверок органами юстиции по заявлениям авторов и правообладателей;





- внедрение единой цифровой платформы в сфере коллективного управления правами.