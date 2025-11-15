Россия безвозмездно передаст Казахстану четырех амурских тигров
Фото: Минэкологии
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Совместный план действий по ввозу и адаптации амурских тигров в Казахстане подписан в ходе государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию.
Документ закрепляет договоренности по восстановлению тигра в Центральной Азии - проекта, не имеющего аналогов в регионе", - сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Соглашение подписали министры экологии и природных ресурсов двух стран - Ерлан Нысанбаев и Александр Козлов.
В рамках плана Россия безвозмездно передаст Казахстану четырех амурских тигров - двух самцов и двух самок. Животных доставят в государственный природный резерват "Иле-Балхаш", - рассказали в ведомстве.
Там подчеркнули, что идея возвращения тигра в Казахстан имеет научное и историческое обоснование.
В 2009 году международная группа биологов (Driscoll et al., 2009) провела генетические исследования, подтвердившие близость ДНК вымершего туранского и современного амурского тигров. Это открытие позволило начать подготовку к восстановлению утраченной популяции", - сообщили в Минэкологии.
Российская сторона обеспечит ветеринарную подготовку и транспортировку, казахстанская - встречу, размещение и мониторинг. Проект реализуется при поддержке WWF и ПРООН.
В министерстве напомнили, что в 2018 году в Казахстане создан резерват "Иле-Балхаш", где уже обитают первые амурские тигры, прибывшие из Нидерландов. Успешная реализация программы сделает Казахстан одной из первых стран, сумевших вернуть тигра в регион его исчезновения.
Напомним, ранее в Казахстане было принято решение отстреливать сайгаков. В правительстве убийство реликтовых животных обосновали чересчур размножившейся популяцией и тем, что сайгаки вытаптывают посевы.
В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане. Были даны рекомендации изъять до 20% сайгаков (порядка 750 тыс). На сегодня уничтожено 71 тыс. сайгаков.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.
Вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?".
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
В конце сентября стало известно, что в Казахстане некоторых животных намерены исключить из Красной книги.