Шахтеры и горняки получили награды от имени президента

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан онлайн-сельхозперепись продлят до 20 сентября 2025 года, - В Республике Казахстан онлайн-сельхозперепись продлят до 20 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба правительства страны.





На этом этапе крайне важно выстроить доверительный диалог для получения максимально достоверных данных", - отметил глава Бюро национальной статистики Максат Турлубаев в ходе совещания.





По данным Бюро национальной статистики, на 28 августа 2025 года зарегистрировано 236,9 тысячи сельхозформирований, опрос завершили 226,2 тысячи, или 85,3% от установленного БНС плана. В разрезе всех сельхозпроизводителей отчитались 75,4% субъекта, среди них активно действующих - 82,2%.





Максат Турлубаев отметил, что в общий список переписи включены все субъекты, даже те, по которым много лет не поступала никакая информация. Таких предприятий насчитывается свыше 13 тысяч.





Среди личных подсобных хозяйств опрос прошли 277,9 тысячи домохозяйств - это в полтора раза выше запланированного. Наибольшая активность отмечена в Костанайской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях. Вместе с тем в Туркестанской и Карагандинской областях, а также в городах республиканского значения фиксируется отставание", - добавили в пресс-службе.



