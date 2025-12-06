Глава МИД Казахстана предложил австрийским компаниям реализовать новые проекты в различных отраслях экономикиГлава МИД Казахстана предложил австрийским компаниям реализовать новые проекты в различных отраслях экономики
05.12.2025, 15:08 148091
Токаев учредил новую награду для предпринимателей - орден "Мейірім"
Награды будут удостаиваться предприниматели, проявившие себя на ниве благотворительности и социальной ответственности
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" и победителей республиканского конкурса "Лучший товар Казахстана" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о решении учредить специальную награду - орден "Мейірім", сообщает Акорда.
С этого года 29 октября официально объявлен профессиональным праздником - Днем предпринимателей Казахстана. Мною учреждена специальная награда - орден "Мейірім", которого будут удостаиваться предприниматели, проявившие себя на ниве благотворительности и социальной ответственности. Полагаю, некоторые присутствующие здесь предприниматели уже в следующем году будут награждены этим высоким по статусу орденом. Это станет знаком особого уважения ко всем представителям бизнеса в нашей стране", - сказал глава государства.
По словам президента, сегодняшние участники конкурса "Парыз" направили на благотворительные цели более 37 млрд тенге, что "показывает готовность отечественного бизнеса неустанно и честно трудиться во благо общества".
В завершение мероприятия Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность всем предпринимателям, участвовавшим в конкурсах "Алтын сапа" и "Парыз", и вручил награды лауреатам.
Гран-при премии "Парыз" среди субъектов малого и среднего бизнеса присуждено ТОО "Ақ-Ниет-Агро" Северо-Казахстанской области, а среди субъектов крупного бизнеса - корпорация "Казахмыс" области Ұлытау.
Победителями премии "Алтын сапа" стали: в номинации "Лучший индустриальный проект" - ТОО "Karlskrona LC AB" (Шымкент), в номинации "Лучший инновационный проект" - ТОО "AG TECH" (Астана).
Ранее президент поручил незамедлительно принять программу поддержки малого бизнеса, а также тщательно проанализировать обращения предпринимателей по вопросам нового Налогового кодекса.
05.12.2025, 20:43 110836
Президент Казахстана обратился к участникам специальной сессии Генассамблеи ООН
Фото: Акорда
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной открытию Международного года добровольцев в целях устойчивого развития, сообщает пресс-служба Акорды.
Для меня большая честь обратиться к этому уважаемому собранию по случаю открытия Международного года добровольцев в целях устойчивого развития. Это знаменательное событие отражает наше общее стремление укреплять роль добровольцев и усиливать их вклад в национальный и глобальный прогресс", - сказал глава государства.
Он отметил, что Казахстан выдвинул эту инициативу в тесном сотрудничестве с международными партнерами.
Мы твердо убеждены, что волонтерство стало созидательной силой добра, способствующей гражданской активности и прогрессу на пути к достижению Целей устойчивого развития. В современном непростом мире добровольцы выполняют важную миссию, защищая жизни, оказывая помощь наиболее уязвимым, укрепляя доверие и солидарность в обществе", - сказал президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев добавил, что программа добровольцев ООН продолжает расширять свою глобальную деятельность, объединяя людей со всего мира. За пределами структуры организации волонтерская активность охватывает сотни миллионов людей по всей планете.
Глава государства сообщил собравшимся, что в Казахстане волонтерство стало неотъемлемой частью общественной жизни. Общенациональная акция "Таза Қазақстан" объединила тысячи граждан в целях восстановления природной среды и продвижения культуры экологической ответственности, что созвучно глобальным усилиям ООН в области устойчивого развития.
Президент поприветствовал превращение Алматы в международный хаб сотрудничества при поддержке ООН. По его словам, это стало возможным благодаря учреждению Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. В этом контексте открытие субрегионального офиса программы добровольцев ООН в Алматы отражает твердую приверженность Казахстана развитию гражданской активности и международного партнерства. Эти инициативы вновь подтверждают, что глобальные вызовы можно преодолеть только через коллективные действия и взаимное доверие.
Токаев подчеркнул, что Казахстан выражает признательность программе добровольцев ООН и призывает к укреплению партнерства в целях расширения возможностей, особенно для молодежи, женщин и жителей отдаленных регионов.
В год 80-летия ООН призываю подтвердить всеобщую приверженность ценностям солидарности, сотрудничества и инвестициям в человеческий капитал во имя построения более справедливого, зеленого мира", - сказал президент Казахстана.
Глава государства заверил, что республика продолжит сотрудничать со всеми государствами - членами ООН и гражданским обществом в целях поддержки социально значимой волонтерской деятельности на протяжении всего этого знаменательного года и в последующий период.
05.12.2025, 17:08 131156
В Туркестанской области пересмотрены лимиты посева влагоемких культур
Фото: ric_Depositphotos
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев провел в Туркестане заседание по вопросам подготовки к вегетационному периоду 2026 года, сообщили в пресс-службе правительства.
На прошедшем в Ашхабаде заседании Международной координационной водохозяйственной комиссии стран Центральной Азии был озвучен прогноз о сокращении притока воды в следующем году. Есть риск снижения уровня Токтогульского водохранилища до рекордно низких значений. На юге Казахстана с весны не выпадают осадки. К сожалению, это природный процесс, с которым столкнулись все государства региона. В связи с этим возникает острая необходимость более активного внедрения водосберегающих технологий и пересмотра лимитов на посев влагоемких культур. Новые лимиты будут исходить от ожидаемого объема воды в вегетационный период 2026 года, который составляет порядка 10 млрд кубических метров. При этом будет обеспечен жесткий контроль за соблюдением лимитов. Нарушители должны понимать всю ответственность, чтобы потом не требовать от государства невыполнимого", - заявил зампремьера.
По данным Министерства сельского хозяйства, план посева риса по Туркестанской области в предстоящий вегетационный период не должен превышать 3,5 тысячи гектаров.
Вице-премьер поручил министерствам сельского хозяйства, водных ресурсов и ирригации, акиматам Туркестанской и Кызылординской областей создать рабочую группу и в двухнедельный срок определить лимиты водопотребления областей, утвердить планы по использованию посевных площадей в строгом соответствии с лимитами.
Также Канат Бозумбаев поддержал предложение Министерства водных ресурсов и ирригации о запрете посева риса вдоль межгосударственного канала "Достык". Выращивать рис разрешено исключительно вдоль канала "Кызылкум" на площади в 3,5 тысячи гектаров с применением водосберегающих технологий.
Фермеров призвали уделить особое внимание диверсификации сельскохозяйственных культур и внедрению засухоустойчивых видов, не требующих больших объемов воды. Это даст возможность увеличить урожайность сельхозпродукции, обеспечить продовольственную безопасность и устойчивое развитие сельских местностей в условиях ограниченных водных ресурсов.
Для предотвращения нехватки воды и стимулирования перехода на современные системы полива увеличена с 50% до 80% доля возмещения затрат на бурение скважин, подведение инфраструктуры и приобретение водосберегающего оборудования. Внедрен дифференцированный тариф на поливную воду: для тех, кто внедряет водосберегающие технологии, субсидирование стоимости поливной воды увеличено с 60% до 85%. Для потребителей, не использующих подобные системы, размер субсидий ежегодно снижается на 10%", - проинформировали в правительстве.
Отмечается, что на 2026-2028 годы в рамках трансфертов общего характера на поддержку внедрения водосберегающих технологий и субсидирования стоимости поливной воды предусмотрено в 4 раза больше средств, чем в предыдущий трехлетний период.
Летом премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил обеспечить жесткий контроль за рациональным использованием водных ресурсов.
04.12.2025, 20:43 225471
Генконсул Казахстана в Шанхае обсудил с руководством провинции Цзянси развитие сотрудничества
Фото: МИД РК
Шанхай. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный консул Казахстана в Шанхае Нурлан Аккошкаров провел встречу с заместителем гендиректора канцелярии иностранных дел провинции Цзянси Ли Юйцяном, сообщает пресс-служба МИД РК.
Стороны обсудили укрепление межрегиональных связей, перспективы торгово-экономического и транспортно-логистического взаимодействия, а также расширение культурно-гуманитарных обменов. Особое внимание уделено вопросам привлечения инвестиций из Цзянси в Казахстан.
Ли Юйцян отметил подписание письма о намерениях об установлении дружественных отношений между Цзянси и Алматинской областью и выразил надежду на скорейшее заключение соглашения о побратимстве Наньчан - Конаев.
Представители провинции представили крупную государственную корпорацию Jiangxi Construction Engineering Group, входящую в топ-500 компаний Китая и имеющую значительный опыт реализации инфраструктурных проектов за рубежом.
По итогам переговоров стороны договорились активизировать рабочие контакты и продолжить продвижение межрегиональных инициатив. Провинция Цзянси - активный партнер Казахстана, ее ВРП в 2024 году составил 471,8 млрд долларов.
04.12.2025, 19:49 229436
В Конгрессе США обсудили состояние религиозной свободы в Казахстане
Фото: МИД РК
Вашингтон. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Конгрессе США прошел брифинг, посвященный публикации независимого отчета о состоянии религиозной свободы в Казахстане. В обсуждении приняли участие представители Конгресса, комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF), СМИ и правозащитных организаций, сообщает пресс-служба МИД РК.
Президент американской НПО LYN Community Уэйд Кьюсак отметил позитивный опыт подготовки отчета и подчеркнул усиление взаимодействия между государственными структурами, религиозными организациями и гражданским обществом в Казахстане. Ключевые выводы исследования представил член USCIRF Мохамед Эльсаноуси. Он высоко оценил работу Казахстана по репатриации и реабилитации граждан из зон деятельности ИГИЛ, включая операцию "Жусан", а также значимость социальных и образовательных программ поддержки.
Докладчики отдельно отметили вклад Съезда лидеров мировых и традиционных религий в укрепление доверия и развитие межконфессионального диалога. Особое внимание слушателей привлекло выступление женщины, репатриированной в рамках операции "Жусан", которая поделилась опытом адаптации к мирной жизни.
Брифинг завершился сессией вопросов и ответов, на которой обсуждались рекомендации отчета и возможные пути их реализации.
04.12.2025, 16:14 244816
Токаев подписал поправки в законодательные акты по вопросам культуры, образования, семьи и госконтроля
Фото: Акорда
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля", сообщили в пресс-службе Акорды.
Закон вносит изменения в ряд кодексов и законов, включая Земельный, Бюджетный, Предпринимательский кодексы, а также законы о браке и семье, здравоохранении, языках, правах ребенка, культуре, образовании и статусе педагога.
Первый блок поправок усиливает защиту детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приоритетное право на усыновление и опеку теперь получают родственники ребенка, а при их отсутствии - супруги, состоящие в зарегистрированном браке.
Второй блок уточняет порядок государственного контроля в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав детей в организациях, финансируемых из бюджета и обеспечивающих питание, проживание, медпомощь, образование и оздоровление. Эти нормы перенесены в Кодекс о здоровье народа и закон о правах ребенка, исключив их из Предпринимательского кодекса.
Третий блок регулирует вопросы образования. Вводится система ранжирования организаций технического, профессионального и послесреднего образования по методикам, утверждаемым Министерством просвещения. Аналогичное ранжирование вводится и для вузов и организаций послевузовского образования - по правилам Министерства науки и высшего образования.
Четвертый блок включает поправки в сфере культуры. Вводится запрет на использование фонограмм на концертах (кроме телезаписей и площадок, не предназначенных для проведения концертов). Также становится обязательным указывать имя автора при любом публичном использовании произведений в СМИ и онлайн. Местным исполнительным органам поручается развитие и сохранение библиотечных фондов.
Ранее президент подписал поправки в закон об интеллектуальной собственности.
04.12.2025, 13:25 262991
В Жамбылской области аудиторы выявили финансовые нарушения почти на 60 млрд тенге
Аудит ВАП выявил ряд нарушений и недостатков в части бюджетного планирования, государственных закупок и т.д.
Тараз. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области по итогам государственного аудита выявлены финансовые нарушения на 58,5 млрд тенге, сообщает пресс-служба Высшей аудиторской палаты.
В целом, заявили в ВАП, по итогам аудита установлены:
- финансовые нарушения на 58,5 млрд тенге, в том числе 47,1 млрд тенге - нарушения в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
- неэффективное планирование и использование бюджетных средств - на 75,6 млрд тенге.
В целом аудит ВАП выявил ряд нарушений и недостатков в части бюджетного планирования, государственных закупок, управления инвестиционными проектами, а также в деятельности АО "СПК "Тараз", - уточнили в пресс-службе.
Также в сфере госзакупок выявлены факты необоснованного применения отделами строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тараза особого порядка заключения договоров с грифом "Для служебного пользования", что приводит к ограничению добросовестной конкуренции. Кроме того, сообщается, что имеются случаи заключения договоров с аффилированными компаниями.
Аудиторы отметили слабый контроль за реализацией инвестиционных проектов в городе Таразе и области", - добавили в ВАП.
Ранее сообщалось, что должностные лица аппарата акима Северо-Казахстанской области, а также аппаратов акимов отдельных городов и районов привлечены к дисциплинарной ответственности после аудита.
04.12.2025, 10:45 228026
Туристический потенциал Казахстана презентовали в Индонезии
Фото: МИД РК
Джакарта. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство Казахстана в Индонезии совместно с Ассоциацией туров и туристических агентств Индонезии (ASITA) провело в Джакарте круглый стол на тему "Туристические возможности Казахстана" с целью расширения двустороннего сотрудничества в сфере туризма и привлечения большего числа индонезийских путешественников в Казахстан, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В мероприятии приняли участие представители более 40 туристических компаний, международных авиалиний и деловых кругов Индонезии.
Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов провел подробную страновую презентацию туристического потенциала, рассказал об уникальных региональных особенностях и достопримечательностях Казахстана.
Дипломат напомнил о действии безвизового режима в РК для граждан Индонезии (до 30 дней) и пригласил участников встречи к активизации дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в целях повышения уровня взаимного туристического обмена, деловых и человеческих связей между двумя дружественными странами.
Было также отмечено, что в случае инвестирования не менее $300 тыс. в экономику Казахстана инвестор получает "золотую визу" и 10-летний вид на жительство в РК.
Руководство ASITA и турагентства Индонезии выразили большой интерес и готовность продолжить расширять взаимовыгодные туристические и человеческие связи с Казахстаном, а также укреплять деловое партнерство между двумя странами.
В ходе круглого стола участникам были показаны видеоролики о богатом туристическом потенциале и представлена фотовыставка с красивейшими природными ландшафтами Казахстана. Гости мероприятия также попробовали национальную казахскую кухню и получили информативные и туристические материалы о Казахстане.
