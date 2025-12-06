Токаев учредил новую награду для предпринимателей - орден "Мейірім"

Фото: Акорда

Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной открытию Международного года добровольцев в целях устойчивого развития, сообщает пресс-служба Акорды.





Для меня большая честь обратиться к этому уважаемому собранию по случаю открытия Международного года добровольцев в целях устойчивого развития. Это знаменательное событие отражает наше общее стремление укреплять роль добровольцев и усиливать их вклад в национальный и глобальный прогресс", - сказал глава государства.





Он отметил, что Казахстан выдвинул эту инициативу в тесном сотрудничестве с международными партнерами.





Мы твердо убеждены, что волонтерство стало созидательной силой добра, способствующей гражданской активности и прогрессу на пути к достижению Целей устойчивого развития. В современном непростом мире добровольцы выполняют важную миссию, защищая жизни, оказывая помощь наиболее уязвимым, укрепляя доверие и солидарность в обществе", - сказал президент Казахстана.





Касым-Жомарт Токаев добавил, что программа добровольцев ООН продолжает расширять свою глобальную деятельность, объединяя людей со всего мира. За пределами структуры организации волонтерская активность охватывает сотни миллионов людей по всей планете.





Глава государства сообщил собравшимся, что в Казахстане волонтерство стало неотъемлемой частью общественной жизни. Общенациональная акция "Таза Қазақстан" объединила тысячи граждан в целях восстановления природной среды и продвижения культуры экологической ответственности, что созвучно глобальным усилиям ООН в области устойчивого развития.





Президент поприветствовал превращение Алматы в международный хаб сотрудничества при поддержке ООН. По его словам, это стало возможным благодаря учреждению Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. В этом контексте открытие субрегионального офиса программы добровольцев ООН в Алматы отражает твердую приверженность Казахстана развитию гражданской активности и международного партнерства. Эти инициативы вновь подтверждают, что глобальные вызовы можно преодолеть только через коллективные действия и взаимное доверие.





Токаев подчеркнул, что Казахстан выражает признательность программе добровольцев ООН и призывает к укреплению партнерства в целях расширения возможностей, особенно для молодежи, женщин и жителей отдаленных регионов.





В год 80-летия ООН призываю подтвердить всеобщую приверженность ценностям солидарности, сотрудничества и инвестициям в человеческий капитал во имя построения более справедливого, зеленого мира", - сказал президент Казахстана.





Глава государства заверил, что республика продолжит сотрудничать со всеми государствами - членами ООН и гражданским обществом в целях поддержки социально значимой волонтерской деятельности на протяжении всего этого знаменательного года и в последующий период.