В Казахстане при отборе призывников усилят проверку психоэмоционального состояния

Призывники с психоэмоциональными отклонениями не будут допущены к службе

Рассказать друзьям

Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане стартует масштабное внедрение новой методики отбора призывников - PSY-РИСК, направленной на раннее выявление склонности к суицидальному поведению. Нововведение призвано повысить психологическую устойчивость личного состава и предотвратить трагедии в армии, - В Казахстане стартует масштабное внедрение новой методики отбора призывников - PSY-РИСК, направленной на раннее выявление склонности к суицидальному поведению. Нововведение призвано повысить психологическую устойчивость личного состава и предотвратить трагедии в армии, сообщили в Министерстве обороны РК.





Методика PSY-РИСК разработана военными психологами Министерства обороны и прошла успешную апробацию во время весеннего призыва 2025 года. По ее результатам были своевременно выявлены свыше 470 молодых людей с признаками суицидальной предрасположенности - все они были освобождены от службы или направлены на дополнительное обследование", - уточнили в министерстве.





Новая система представляет собой многоэтапный механизм психодиагностики, включающий первичный скрининг, углубленное психологическое обследование и при необходимости - психиатрическую экспертизу. Главная цель - исключить из призыва тех, кто не готов к службе в Вооруженных силах с точки зрения психоэмоциональной устойчивости.





Как сообщил начальник управления психологической и военно-социальной работы Минобороны подполковник Арман Калышев, инициатива реализуется по поручению правительства и станет частью системной профилактики в рамках призывной кампании.





Мы стремимся не просто отсеивать психологически нестабильных, но и защищать будущие коллективы воинских частей от потенциально опасных ситуаций. Речь идет о здоровье, жизни и моральном климате в подразделениях", - сказал он.





Принято решение о поэтапном внедрении PSY-РИСК во всех регионах страны. Ожидается, что нововведение повысит эффективность отбора, снизит число внештатных ситуаций в армии и станет важным шагом в укреплении психического здоровья молодых военнослужащих.