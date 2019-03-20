В Карагандинской области экс-директор Центра занятости осужден за хищение 1 млн тенге

Караганда. 19 марта. Kazakhstan Today - В Карагандинской области экс-директор районного Центра занятости осужден за хищение более 1 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

В рамках проверки в деятельности Центра занятости прокуратурой Улытауского района выявлен факт хищения бюджетных средств на сумму более 1 млн тенге путем фиктивного трудоустройства лиц через социальные рабочие места", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.

По информации ведомства, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 189 УК (Хищение бюджетных средств должностным лицом с использованием служебного положения).

Улытауским районным судом установлена вина экс-директора Центра, который на момент выявленных нарушений занимал должность акима Мибулакского сельского округа Улытауского района. Последний признал вину в полном объеме и возместил причиненный государству ущерб.

Приговором районного суда от 29 декабря 2018 года бывший директор Центра занятости населения района осужден к 3,5 года ограничения свободы. Судебный акт вступил в законную силу в этом году, уточнили в пресс-службе.

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