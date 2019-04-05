Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - В столице осудили виновных в хищении более 100 млн бюджетных тенге, передает Kazakhstan Today.

По результатам прошлогодних проверок состояния законности при формировании тарифов на электро- и теплоэнергию столичной прокуратурой завершено досудебное расследование в отношении заместителя председателя правления АО "Астана-Энергия" Уткина О.В. и директора ТОО "Тесла" Веселого И.А. по факту растраты вверенного чужого имущества в особо крупном размере (пункт 2 части 4 статьи 189 УК РК)", - сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Ведомство установило, что в марте 2015 года АО "Астана-Энергия" заключило договор с ТОО "Фирма "Акназар" о государственных закупках услуг по установке автоматизированной системы коммерческого учета тепла ТЭЦ-1,2 на сумму 375 млн тенге. Для выполнения условий договора ТОО привлекло другую субподрядную организацию - ТОО "Тесла" в лице директора Веселого, который "не обеспечил надлежащее выполнение работ".

Согласно заключению судебной строительно-экономической экспертизы, объемы и стоимость фактически выполненных работ не соответствовали объему и стоимости, указанных в Актах приемки и утвержденной проектно-сметной документации. В итоге стоимость неисполненных услуг и недопоставленного оборудования составила 103 млн тенге", - отметили в пресс-службе.

В ходе расследования дела Уткин и Веселый полностью признали свою вину и заключили с прокурором процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Причиненный ущерб государству возмещен в полном объеме.

Также к уголовной ответственности по фактам пособничества в хищении бюджетных средств привлечены директоры и ряд руководителей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, которые не обеспечили должный контроль за реализацией проекта.

Приговором суда №2 района Байконыр города Нур-Султана от 8 февраля текущего года Уткин признан виновным и осужден к четырем годам ограничения свободы, Веселый - к лишению свободы сроком на 3,5 года условно. Приговор суда вступил в законную силу", - резюмировали в прокуратуре.

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