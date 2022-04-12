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Полицейские изъяли 1430 единиц похищенного в ходе январских событий оружия

11.04.2022, 17:34 16921
Полицейские изъяли 1430 единиц похищенного в ходе январских событий оружия
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - На сегодняшний день полицейские изъяли 1430 единиц похищенного в ходе январских событий оружия. Об этом сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Продолжается активная работа по поиску и изъятию похищенного оружия, поскольку оно несет потенциальную угрозу жизни и здоровью населения и может быть применено при совершении тяжких и особо тяжких преступлений. На сегодня принятыми мерами полицейскими страны обнаружено и изъято 1430 единиц оружия и более 35 тысяч боеприпасов. В числе изъятого оружия: 323 пистолета, 148 автоматов, 195 травматических пистолетов, 9 гранатометов, 69 единиц спецружей, 8 винтовок, 6 пулеметов и др.", - проинформировал Санжар Адилов.


 
По его информации, 29 марта по подозрению в совершении нападения на здание департамента полиции Жамбылской области задержан житель Тараза, который в ночь на 6 января похитил со склада административного здания: 4 пистолета ПМ с магазинами, 120 патронов калибра 7,62 мм и 11 охотничьих патронов 12-го калибра. Похищенное оружие изъято из схрона, оборудованного во дворе частного дома по месту жительства подозреваемого.
 
Другой житель города Тараз, активный участник массовых беспорядков, в ходе следственных мероприятий показал два схрона, в которых хранил ранее похищенное им оружие из ДП Жамбылской области.
 
В ходе поисковых мероприятий на окраине города Тараза в поле обнаружен закопанный автомат Калашникова с двумя снаряженными магазинами.
 
Во втором схроне в Байзаковском районе этой же области обнаружены и изъяты: пистолет ПМ с четырьмя магазинами, два травматических пистолета, 120 патронов калибра 7,62 мм. Подозреваемый в тяжком преступлении с санкции суда взят под стражу.
 
19 марта сотрудниками управления криминальной полиции департамента полиции Алматы установлена причастность к нападению и хищению оружия из магазина "Камерад" в Алматы двух жителей указанного города, которые во дворе арендуемого дома хранили похищенное оружие: четыре охотничьих ружья "Сайга" 12-го калибра с патронами и одно охотничье ружье "Сибергун" 12-го калибра, а также два бронежилета. Оба подозреваемых с санкции суда взяты под стражу.
 

Еще раз призываем добросовестных граждан сообщать в органы внутренних дел о любых информациях касательно январских событий, а также в случае обнаружения - к добровольной сдаче оружия. У нас есть анонимный телефон 72-22-45, а также мобильное приложение 102. Любая информация будет проверена и приняты соответствующие меры. Ранее нами совместно с Генеральной прокуратурой по этому поводу дано официальное разъяснение о том, что лицо, добровольно сдавшее оружие, не будет привлекаться к уголовной ответственности, если в его действиях не будет содержатся иного состава преступления", - отметил начальник следственного департамента МВД РК. 

 
По его словам, добровольно сдано 122 единицы оружия.
 

На сегодня в производстве следователей органов внутренних дел находится 1090 уголовных дел. При этом остаются под стражей 165 лиц, и все они совершили тяжкие и особо тяжкие преступления при отягчающих обстоятельствах. С учетом личности из-под стражи освобождены 315 подозреваемых - это лица, впервые совершившие преступления и признавшие свою вину. В отношении 377 подозреваемых расследование уголовных дел окончено, и они преданы суду (в порядке статьи 300 УПК направлено 242 дела, суду передано 229 дел)", - сказал Санжар Адилов.


 
В основном они совершили кражи (196 лиц), подозреваются в незаконном обороте оружия (39), грабежах, угонах и мелких хищениях (по 3).
 

На сегодня судами страны уже осуждены 168 лиц, из них, руководствуясь принципами гуманизма, с учетом полного раскаяния и принятых мер по заглаживанию нанесенного ущерба большинство лиц (147) осуждены к мерам наказаний, не связанным с изоляцией от общества", - добавил спикер.

 
Он отметил, что вина осужденных в основном доказывается видеозаписями с мест совершения преступлений, показаниями свидетелей и очевидцев, а также изъятыми вещественными доказательствами.
 
Оставшиеся уголовные дела в производстве находятся на стадии завершения, проводятся следственные действия по сбору доказательств, ожидаются результаты экспертных исследований.
 

На сегодня органами полиции обнаружено и изъято похищенное имущество наших граждан, оцениваемое на сумму более 340 млн тенге", - сказал Санжар Адилов.

 

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Экс-глава отдела УОЗ Алматы осуждена за коррупцию

12.04.2022, 09:46 1006
Экс-глава отдела УОЗ Алматы осуждена за коррупцию
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 12 АПРЕЛЯ - Бывшая руководитель отдела государственных закупок общественного здоровья города Алматы осуждена на три года лишения свободы за коррупцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Судом установлено, что в июне 2021 года С., будучи руководителем отдела государственных закупок управления общественного здоровья Алматы, являясь организатором по проведению государственных закупок по поставке лекарственных средств и медицинских изделий, предназначенных для больных детей с диагнозом "синдром короткой кишки", на сумму 78 миллионов тенге, потребовала от ТОО за выигрыш в тендере взятку в размере 10 процентов от суммы договора", - говорится в сообщении пресс-службы районного суда № 2 Медеуского района Алматы.

 
За это глава отдела обещала помочь в заключении и реализации договора, угрожая, что "в противном случае ТОО окажется в числе недобросовестных поставщиков".
 

После завершения конкурса учредитель ТОО, не имея иной возможности решить данную ситуацию по-другому и желая быть поставщиком по поставке лекарственных средств, передал первой деньги в размере одного миллиона тенге", - рассказали в ведомстве.

 
В качестве смягчающих вину обстоятельств суд признал наличие у подсудимой несовершеннолетних детей. Отягчающим обстоятельством выступило нарушение профессиональной клятвы.
 
Отмечается, что подусимая свою вину не признала и не раскаялась.
 

Приговором суда С. признана виновной в получении взятки в значительном размере, и ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в ее ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора", - добавили в суде.

 
Замглавы управздрава Алматы отстранили от должности.
 

В Актюбинской области сельчанина подозревают в разжигании межнациональной розни

11.04.2022, 20:24 12786
АКТОБЕ. 11 АПРЕЛЯ - Полицейские при проведении мониторинга социальных сетей выявили пост, разжигающий межнациональную рознь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 46-летний житель Темирского района, сообщает Polisia.kz.
 
Мужчина оставил несколько комментариев под постом в Instagram, разжигающих межнациональную рознь. Проведенная филологическая экспертиза подтвердила экстремистский характер публикации. 
 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 174, часть 1, УК РК "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере от 2000 до 7000 МРП либо ограничение свободы на срок от двух до семи лет, либо лишение свободы на тот же срок.
 

Чиновника из Лисаковска обвиняют в изнасиловании

11.04.2022, 18:14 16216
Чиновника из Лисаковска обвиняют в изнасиловании
Фото: Depositphotos
КОСТАНАЙ. 11 АПРЕЛЯ - Департамент полиции отреагировал на обращение правозащитницы Дины Тансари к главе государства, в котором речь шла о том, что руководитель отдела внутренней политики акимата Лисаковска Талгат Габдрахманов соблазнял несовершеннолетних, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Полицейскими Костаная по заявлению матери несовершеннолетней потерпевшей начато досудебное расследование по статье 120, часть 3-1, пункт 1, УК (Изнасилование несовершеннолетней), сообщает "ТоболИнфо".
 

Проводятся необходимые следственные действия. Устанавливается круг возможных потерпевших лиц, в том числе посредством социальных сетей. Кроме одного обращения, других заявлений и сообщений в полицию не поступало. В этой связи полиция обращается к возможным потерпевшим с просьбой сообщить правоохранительным органам о противоправных деяниях в отношении них. Конфиденциальность гарантируется. Другая информация в порядке статьи 201 УПК в интересах следствия не разглашается", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

 
В акимате Лисаковска сообщили, что Габдрахманов сегодня уволился по собственному желанию.
 

Установлена личность стрелявшего в сотрудников департамента полиции Алматы снайпера в ходе январских событий

11.04.2022, 16:56 17616
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Установлена личность снайпера, который в ходе январских событий стрелял в сотрудников департамента полиции Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Специальными прокурорами по результатам проведенной судебной молекулярно-генетической экспертизы установлена личность убитого снайпера в городе Алматы. Всего было 4 стрелка, тело убитого сообщники забрали с крыши и оставили в районе городской больницы, позже оно было обнаружено в городском морге. Им оказался гражданин С., который в ходе январских событий, расположившись на крыше жилого дома, вел прицельный огонь в сотрудников департамента полиции Алматы", - сообщил на брифинге в СЦК заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

 
По его словам, в настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению остальных трех террористов.
 

В Кызылординской области установлены причины применения табельного оружия в отношении 24 лиц, повлекшие их смерть. Так, 5 января т.г. на местную полицейскую службу департамента полиции Кызылординской области совершено вооруженное нападение. Террористы на грузовой автомашине протаранили ворота здания, где открыли стрельбу из охотничьих ружей, сожгли контрольно-пропускной пункт, камеры центра оперативного управления и патрульные автомашины. В этой связи полиция вынуждена была применить табельное оружие, стреляя сначала в воздух, а потом прицельно по конечностям нападавших. Однако это не остановило их. Находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, они неоднократно штурмовали здание", - проинформировал Елдос Килымжанов. 

 
По его данным, после второй атаки группа из шести лиц под видом переговоров вызвала руководство полиции - начальника местной полицейской службы и командира роты. Воспользовавшись моментом, один из переговорщиков О. (ранее судимый) в упор выстрелил из обреза в командира роты. Ответным огнем стрелявший был убит. Получивший ранение командир с многочисленными ранениями, большой кровопотерей в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию, где его чудом удалось спасти. 
 
Всего за 12 часов осады было совершено более 10 вооруженных нападений на здание местной полицейской службы. В результате их отражения погибло 20 нападавших.
 
Также, по информации Елдоса Килымжанова, была совершена попытка захвата здания городского управления полиции города Кызылорды. При отражении атаки применено оружие в отношении 4 нападавших лиц, которые скончались. 
 

В тот же день в Атырауской области преступники устроили погром в здании акимата, сопровождающийся применением насилия в отношении сотрудников полиции и военнослужащих. Оружие полицейские не применяли до последнего, даже когда многие из них получили тяжкие телесные повреждения. После неоднократных выстрелов в воздух и реальной угрозы жизни полицейские применили огнестрельное оружие, от которого погиб один нападавший", - сообщил спикер.

 

Январские события: арестованы 23 члена ОПГ, в том числе 4 "преступных авторитета"

11.04.2022, 16:13 18316
Январские события: арестованы 23 члена ОПГ, в том числе 4 "преступных авторитета"
Фото: telegram/СЦК
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов в ходе брифинга в СЦК проинформировал о ходе расследования уголовных дел, связанных с январскими событиями, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Специальными прокурорами установлено, что в беспорядках участвовало 12 организованных преступных групп. В их числе наиболее активными были группы Джумагельдиева (Дикого Армана), "Казахстанские" и "Айшуак-Жантугел". Арестовано 23 члена ОПГ, в том числе 4 "преступных авторитета", - сказал Елдос Килымжанов.


 
По его словам, принимаются все необходимые меры по выявлению и привлечению к ответственности организаторов и участников этих преступлений.
 
На сегодня подозреваемыми в организации и участии в массовых беспорядках признаны 547 лиц, из которых под арестом находятся 269 лиц.

 
В городе Алматы 25 марта т.г. арестован Ш., который во время январской трагедии, похитив винтовку из оружейного магазина "АННА", совершил нападение на аэропорт, департамент полиции и управление полиции Алмалинского района города Алматы.
 
Органами правопорядка установлен Н., который 5 января т.г. в группе лиц захватил здание "Казаэронавигации" и отключил освещение взлетно-посадочной полосы аэропорта Алматы.
 
4 апреля т.г. специальными прокурорами задержаны 10 жителей Алматинской области, причастных к организации массовых беспорядков перед акиматом города Алматы.
 
В городе Шымкенте задержан С. по подозрению в финансировании массовых беспорядков и организации доставки арматуры, камней и "коктелей Молотова", использованных 5 января т.г. при нападении на акимат города и департамент полиции. 
 
Также выявлены 52 участника массовых беспорядков на площади города Шымкента, 12 провокаторов удалось определить по видеозаписям.
 
В Жамбылской области в период с 18 по 31 марта т.г. установили 5 организаторов, 11 провокаторов и 140 активных участников беспорядков. Арестованы два лидера ОПГ данного региона.
 

Еще один схрон с оружием обнаружен в Жамбылской области

11.04.2022, 14:44 19391
Еще один схрон с оружием обнаружен в Жамбылской области
Фото: кадр из видео
ТАРАЗ. 11 АПРЕЛЯ - Сотрудники департамента полиции Жамбылской области обнаружили в очередном схроне 6 единиц оружия, гранаты и более 200 патронов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Среди оружия были гранатомет, нарезное и гладкоствольные ружья, пистолет Макарова, пистолет МР-355, боевая, газовая и свето-шумовая гранаты, 5 магазинов от пистолетов и 216 патронов различного калибра. На оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза", - сообщили в пресс-службе департамента. 


 
Неделей ранее сообщалось, что жамбылские полицейские обнаружили в очередном схроне восемь единиц оружия, гранаты и около 400 патронов. 
 
Всего на начало апреля по республике у преступников и из схронов изъято 1386 единиц оружия.
 

В Акмолинской области у закладчиков изъяли 96 свертков синтетических наркотиков

11.04.2022, 12:39 21471
В Акмолинской области у закладчиков изъяли 96 свертков синтетических наркотиков
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области полицейские у закладчиков изъяли 96 свертков синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
7 апреля сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности в городе Кокшетау были проведены две спецоперации, по итогам которых задержаны горожане, занимающиеся закладкой наркотических средств, информирует Polisia.kz
 
Во время задержания у 31-летнего жителя областного центра обнаружены два свертка с веществом порошкообразной консистенции белого цвета, еще 27 свертков с аналогичным веществом полицейские нашли по его месту жительства. 
 
Сообщается, что при проведении дальнейших следственных действий задержанный выдал оперативникам места закладок, при проверке которых изъято пять свертков. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является психотропным веществом а-PVP общей массой 15.75 грамма, что относится к особо крупному размеру. 
 
В тот же день оперативники задержали еще одного закладчика с крупной партией "синтетики". При осмотре в карманах у 30-летнего горожанина оперативники нашли 60 свертков с порошкообразным веществом, еще два свертка обнаружили в доме задержанного. Как показала экспертиза, изъятое вещество является психотропным веществом а-PVP общей массой 27,6 грамма.
 
Как установили полицейские, места закладок задержанные выбирали сами, а затем фиксировали их местоположение и координаты. Сам наркотик они получали таким же способом, только в большом объеме. Известно, что задержанные нигде официально не работают.
 
Начаты досудебные производства по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта), мужчины водворены в изолятор временного содержания.
 
Также стало известно, что в Петропавловске полицейские предотвратили сделку по продаже партии наркотиков в особо крупном размере, информирует Polisia.kz.
 
Сообщается, что при сбыте 2 килограммов марихуаны задержан 28-летний житель города. При личном обыске, а также при осмотре его автомобиля Volkswagen Jetta и по месту жительства изъяты пакеты с веществом растительного происхождения. Были назначены необходимые экспертизы. Согласно заключению специалистов, изъятые вещества представляют собой свыше 143 граммов гашиша и свыше 14 килограммов марихуаны, что относится к особо крупному размеру.
 
Кроме того, у подозреваемого изъяты охотничье ружье и два, предположительно, газовых пистолета, которые направлены на криминалистическое исследование. Мужчина водворен под стражу. Следствию предстоит выяснить происхождение изъятых предметов.
 

Данные факты внесены в единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Согласно санкции статьи подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы", - сказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Жандос Басыбаев.

 

Аферисты из Нур-Султана обманули жезказганских фермеров на 37 миллионов тенге

11.04.2022, 10:34 22216
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - C 2020 по 2022 годы с заявлением в управление полиции города Жезказгана обратились 116 владельцев крестьянских хозяйств. Все они стали жертвами мошенников, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Каждому из пострадавших аферисты предлагали бесплатную доставку снегохода стоимостью 2,5 млн тенге и юрты стоимостью 300 тысяч тенге. При этом злоумышленники утверждали, что крестьянским хозяйствам якобы будет возмещена часть расходов в рамках правил субсидирования субъектов агропромышленного комплекса, информирует Polisia.kz.
 
Чтобы вызвать у сельчан доверие, они открыли офис, вели агитационную рекламу и проводили разъяснительные беседы.
 
Сумма нанесенного ими ущерба составила 37 млн тенге.
 
Полиция задержала трех подозреваемых. Ими оказались жители столицы в возрасте 28 - 34 лет.
 
Задержанные признались в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Мошенничество".
 
В настоящее время после проведения всех необходимых следственных действий и закрепления доказательной базы уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
 

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