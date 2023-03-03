02.03.2023, 16:53 19336
Обманувших казахстанцев на 700 млн тенге организаторов финпирамид осудили в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Организаторов финансовых пирамид MMK Investment и Eden Life7, жертвами которых стали 34 человека, приговорили к судебным срокам.
Суд приговорил гражданина Т. к шести годам лишения свободы. Гражданка С. с учетом ее возраста (65 лет) и состояния здоровья приговорена к пяти годам лишения свободы", - сообщили в пресс-службе суда № 2 Сарыаркинского района Астаны.
Жертвами мошенников стали 34 человека, в общей сложности они потеряли 164 миллиона тенге. Осужденные возглавляли финансовые пирамиды с ноября 2020 по январь 2022 года, сообщает Ulysmedia.kz.
Сумма привлеченных денежных средств составила более 718 миллионов тенге и 691 тысячи долларов. Они распространяли через WhatsApp и Telegram ложную информацию о реализуемых мнимых инвестиционных программах, агитировали потенциальных вкладчиков внести денежные средства в компании", - рассказали в суде.
Осужденные свою вину не признали, сторона защиты просила прекратить уголовное дело. Гражданские иски отдельных потерпевших о взыскания имущественного ущерба удовлетворены, часть - оставлены без рассмотрения.
Ранее сообщалось, что организатора финпирамиды GAP в Шымкенте приговорили к 6 годам лишения свободы. Всего в прошлом году в Казахстане ликвидировано 29 финансовых пирамид, заблокировано 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов с их рекламой.
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03.03.2023, 08:44 2871
Несколько схронов с оружием обнаружили в Жетысуской области
Фото: Polisia.kz
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Талдыкорган. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Схроны с оружием обнаружили сразу в нескольких районах области Жетысу, сообщает Polisia.kz.
При проведении отработки "Кару" полицейские Жетысу изъяли из незаконного оборота арсенал огнестрельного оружия и патроны к ним. Схроны обнаружены на территории трех районов.
Кроме того, оружие изъято у жителей трех городов. На заброшенной АЗС близ поселка Таусамалы в Аксуском районе обнаружен боевой пистолет.
В дачном массиве близ поселка Шымыр Ескельдинского района найден схрон со светошумовой гранатой и более 50 патронами.
Кроме того, в частном доме у жителя Саркана изъят обрез ружья. В Талдыкоргане задержали молодого мужчину, носившего с собой газовый пистолет неизвестной марки. В Текели и Кербулакском районе у местных жителей изъято две единицы незаконно хранящихся охотничьих ружей.
По всем фактам изъятия оружия и боеприпасов приводится досудебное расследование по статье 287 УК РК "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Назначены экспертизы.
Ранее сообщалось, что похищенное во время январских беспорядков оружие обнаружили в Алматинской области.
В конце февраля в Алматы проведена спецоперация по пресечению канала незаконного оборота оружия.
02.03.2023, 17:24 18331
Похитивших мужчину вымогателей задержали в Алматы
Трое похитителей удерживали алматинца на съемной квартире и вымогали у него крупную сумму денег
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Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Трое вымогателей похитили алматинца и требовали у него крупную сумму денег. Подозреваемые задержаны.
Задержаны трое мужчин, которые, по предварительным данным следствия, похитили 40-летнего алматинца, держали его на съемной квартире и, применяя силу, вымогали у него 1 млн тенге. Но прежде фигуранты отобрали у него мобильный телефон и золотую цепочку. Этой суммы у гражданина Г. не оказалось. Тогда злоумышленники потребовали у жертвы взять деньги у знакомых. По пути следования потерпевший увидел патрульную машину и стал кричать о помощи. Подозреваемые бросились бежать, но были задержаны", - сообщает Polisia.kz.
Один из задержанных - житель Алматинской области, ему 28 лет. Двое других - уроженцы ВКО, им 29 и 27 лет.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело статье 194 УК РК "Вымогательство" и по статье 125 УК РК "Похищение человека". Иные детали по уголовному делу разглашению не подлежат.
Напомним, на днях в Алматы задержали похитителей, которые пытались увезти мужчину в багажнике его собственного автомобиля. По словам задержанных, таким образом они хотели принудить мужчину вернуть им крупный долг.
02.03.2023, 16:13 20351
Полиция установила сообщников подозреваемого в организации нападения на журналистов
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Межведомственная оперативно-следственная группа МВД и КНБ установила сообщников подозреваемого в организации нападения на журналистов.
Как сообщает Polisia.kz, ранее задержанный О. Токарев признал свою вину и сотрудничает со следствием.
Установлено, что ему активное содействие оказывали другие иностранные граждане - К. Литвинов, С. Шаповалов, Б. Демченко и Я. Малышок. Сам Токарев выступал организатором и координатором. Другим участникам группы была отведена роль рекрутеров. Литвинов, Шаповалов, Демченко занимались поиском и вербовкой исполнителей - так называемых кабанов из числа граждан Казахстана для непосредственного совершения провокаций", - сообщается на сайте МВД.
Сообщники Токарева также собирали сведения о потерпевших, в том числе из открытых источников. Искали лиц, имеющих доступ к государственным информационным базам. Вместе с Токаревым разрабатывали механизм и порядок реализации (поджоги авто, угрозы и нападения).
Малышок отвечал за хакерское направление (флуд, DDoS, взлом и т.д.). Он сам организовал DDoS-атаки на сайты Orda и Elmedia. Взломал сайт редакции Ulysmedia. В настоящее время совместно с Генеральной прокуратурой прорабатывается вопрос объявления сообщников Токарева в международный розыск. Работа по установлению инициаторов продолжается, о ее результатах будет сообщено дополнительно", - рассказали в полиции.
Напомним, в конце февраля в Алматы задержали координатора провокационных атак на журналистов. Целью нападений преступной группы являлась имитация преследования представителей масс-медиа для дискредитации президента РК и проводимых им демократических реформ.
Всего за совершение противоправных действий в отношении журналистов и блогеров в Казахстане задержали 18 человек.
Напомним, полиция Алматы расследует взрыв двух автомобилей, принадлежащих оператору журналиста Борейко. Ранее в СМИ также сообщалось о том, что дверь квартиры Вадима Борейко неизвестные залили монтажной пеной. Кроме того, неоднократные нападения происходили на редакцию издания Elmedia, а сотрудникам приходили угрозы.
В ноябре прошлого года в Алматы арестовали двух подозреваемых в хулиганских действиях против журналистов и повреждении имущества офисов редакций Elmedia KZ News и Оrda.kz.
В январе президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательное расследование серии преступлений против журналистов.
01.03.2023, 14:13 45626
Попытку похищения человека предотвратили в Алматы
Мужчину пытались увезти в багажнике автомобиля
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Алматы. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Алматы предотвратили похищение человека. Мужчину пытались увезти в багажнике автомобиля.
Преступление было совершено минувшим вечером в Алмалинском районе", - сообщает Polisia.kz.
Мужчину насильно затолкали в багажник автомашины Chevrolet. По городу был введен спецплан "Перехват".
Указанная автомашина была замечена на пересечении улиц Гоголя и Пушкина, она следовала в восточном направлении. В результате преследования автомобиль был блокирован двумя экипажами на пересечении улиц Макатаева и Жетысуская. В салоне находились трое, они были задержаны. В багажнике был обнаружен еще один мужчина, который, как выяснилось, является владельцем указанного транспортного средства", - сообщил командир взвода ППП УМПС ДП города Алматы Мейиржан Калкеев.
Подозреваемые были переданы следственно-оперативной группе. Их действиям будет дана правовая оценка.
По словам задержанных, владелец Chevrolet обманул их на крупную сумму денег. Таким образом они решили вернуть долг.
Потерпевший в свою очередь настаивает на обратном и благодарит сотрудников полиции за его спасение", - рассказали в полиции.
Другие детали уголовного дела разглашению не подлежат.
Напомним, в январе в Алматинской области похитили 21-летнюю девушку якобы для замужества. Несколько недель потерпевшую избивали и насиловали.
28.02.2023, 20:45 64591
В Байконуре уголовное дело о групповом разбое передали правоохранителям Казахстана
Подозреваемые, находясь в квартире потерпевшего, в ходе распития спиртных напитков потребовали отдать им велосипед
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Байконур. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой комплекса "Байконур" в правоохранительные органы Казахстана направлено уголовное дело в отношении двух местных жителей, совершивших предусмотренное частью 2 статьи 162 УК РФ преступление (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Подозреваемые, находясь в квартире потерпевшего, в ходе распития спиртных напитков потребовали отдать им велосипед. Получив отказ, стали избивать потерпевшего. Далее, угрожая убийством, один из них держал хозяина квартиры, а второй ножом нанес мужчине повреждения. После чего преступники скрылись с места происшествия, прихватив велосипед.
По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенное имущество обнаружено и возвращено собственнику.
Принимая во внимание, что обвиняемые являются гражданами Казахстана, уголовное дело прокуратурой комплекса направлено в казахстанские правоохранительные органы для осуществления дальнейшего уголовного преследования.
Ранее сообщалось, что житель Байконура избил российского полицейского.
Восемнадцать лидеров и активных членов общественно опасной организованной преступной группы задержали в результате совместной спецоперации сотрудники Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел Казахстана совместно с Федеральной службой безопасности и МВД России. В группировку входили граждане Казахстана и России. Одновременно в Астане, Кызылорде и Конаеве задержаны пособники данной ОПГ.
Правительство России направило более 203 млн рублей на содержание объектов инфраструктуры Байконура, связанных с арендой космодрома.
28.02.2023, 18:08 68096
Подозреваемых в истреблении почти 50 косуль браконьеров задержали в СКО
Фото: Polisia.kz
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Петропавловск. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области задержаны браконьеры, подозреваемые в незаконной охоте на косуль.
27 февраля при проверке ранним утром на 525 км трассы Челябинск - Новосибирск полицейские остановили автомашину ВАЗ-2115 под управлением 28-летнего горожанина. В салоне находились еще двое петропавловцев 29 и 30 лет. При осмотре в багажнике автомашины были обнаружены 4 туши сибирской косули, а также два незарегистрированных гладкоствольных ружья, предположительно, ТОЗ, 2 патрона, гильзы и другое охотничье снаряжение", - сообщает Polisia.kz.
В дальнейшем при обыске в дачном домике одного из задержанных были изъяты 2 туши и 41 шкура косули, 119 копыт, 12 голов животных.
Начато досудебное расследование по части 3 статьи 337 УК РК "Незаконная охота".
Изъятое оружие и останки животных направлены на экспертизу. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания УП Петропавловска", - сообщил начальник УБОП ДП СКО Жандос Басыбаев.
Ранее в области Жетісу в машине у браконьеров обнаружили три туши джейранов, занесенных в Красную книгу Казахстана как исчезающий вид. Также в СКО браконьеры незаконно убили пять сибирских косуль.
28.02.2023, 16:07 70186
Обман на миллиарды тенге: лжеэкспортеров пшеницы выявили в Павлодарской области
Фото: Polisia.kz
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Павлодар. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Фиктивные сделки почти на 45 млрд тенге были выявлены департаментом государственных доходов Павлодарской области.
По фактам незаконной выписки электронных счетов-фактур крестьянскими хозяйствами в 2022 году были направлены 45 исков по признанию сделок фиктивными на сумму 44,5 млрд тенге", - сообщает Комитет государственных доходов РК.
Все направленные иски судом удовлетворены.
Материалы по фиктивным выпискам счетов-фактур направлены в департамент экономических расследований по Павлодарской области (ДЭР), по которым возбуждены 8 уголовных дел. В результате вынесены обвинительные приговоры, все фигуранты осуждены", - сообщили в ведомстве.
Департаментом государственных доходов по Павлодарской области проводится работа по выявлению "лжеэкспортеров", занимающихся перевозкой пшеницы из Российской Федерации.
Также организовано оперативное взаимодействие с управлением Федеральной налоговой службы России.
Так, в 2022 году направлено более 50 запросов по 193 импортерам, пресечен въезд с территории России около 40 автотранспортных средств, перевозивших свыше 800 тонн пшеницы с общим объемом на сумму более 6 млн рублей", - говорится в информации.
Также были выявлены факты занижения стоимости импортированного зерна (пшеница импортировалась по 3-4 тысячи рублей за 1 тонну) и фактических объемов импорта.
В результате проведенной работы стоимость ввозимой пшеницы была увеличена почти в 2 раза: с 4000 до 8000 рублей за 1 тонну, также увеличен заявляемый тоннаж пшеницы, перевозимой на 1 АТС, с 18 до 25 тонн и увеличено поступление НДС на импорт пшеницы с 300 млн тенге (IV квартал 2021 года) до 739 млн тенге (IV квартал 2022 года)", - подчеркнули в КГД.
Ранее сообщалось, что АФМ выявило схему серого импорта российского зерна через Казахстан. ТОО экспортировало зерно в третьи страны, используя фиктивные счета-фактуры, якобы подтверждающие казахстанское происхождение.
Как рассказали в Генпрокуратуре, три предпринимателя подозревались в причинении имущественного ущерба, поскольку закупали пшеницу в Российской Федерации, а затем незаконно экспортировали за рубеж под видом казахстанского зерна. По версии следствия, владелец предприятия для совершения уголовного правонарушения создал преступную группу вместе с работниками фирмы.
Однако в Генпрокуратуре посчитали, что подозрение в ОПГ вменено необоснованно.
Для этого необходим ряд признаков в виде более высокой организованности и устойчивости. Сами по себе рабочие отношения между руководством и подчиненными не могут быть признаны как создание и участие в преступной группе" - сообщил прокурор службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Данияр Ахимбеков.
В итоге уголовное преследование трех лиц по статье 262 УК было прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения. Подозреваемым изменили меру пресечения на домашний арест. Расследование по факту причинения имущественного ущерба интересам государства продолжается.
28.02.2023, 14:00 71221
Прокурор запросил 9 лет лишения свободы для экс-главы полиции Алматинской области
Начались судебные прения
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Талдыкорган. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Для экс-начальника Алматинской областной полиции Серика Кудебаева гособвинитель запросил 9 лет лишения свободы.
В Талдыкоргане начались судебные прения в отношении экс-начальника полиции Алматинской области Серика Кудебаева, обвиняемого в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия", сообщает sputnik.kz.
Ранее сообщалось, что одним из обвинений бывшему начальнику ДП Алматинской области является то, что во время январских беспорядков он не только покинул свое административное здание, но и Талдыкорган, информирует zakon.kz.
Напомним, Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских беспорядках. Он и другие должностные лица департамента полиции обвиняются по пункту 1 части 4 статьи 370 Уголовного кодекса "Бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия".
В период январских событий Серик Кудебаев был назначен комендантом Алматинской области во время режима ЧП.
В апреле стало известно, что Кудебаев уволен из органов внутренних дел.
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