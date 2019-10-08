Жительница Уральска подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка

Уральск. 7 октября. Kazakhstan Today - 31-летняя жительница Уральска задержана по подозрению в убийстве своего новорожденного ребенка, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, тело новорожденного обнаружено возле мусорного контейнера, расположенного во дворе дома по улице Курмангазы. Ребенок лежал в спортивной сумке черного цвета, в целлофановом пакете, пишет "Мой город"

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Сотрудниками полиции была установлена и задержана 31-летняя местная жительница", - отметили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 100 УК РК (Убийство матерью новорожденного ребенка).

Известно, что задержанная является матерью четырех детей. Сейчас она проживает с сожителем. Женщина заявила, что на учет по беременности она не вставала, а ребенок родился уже мертвым.

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