Областной суд оправдал четырех полицейских, осужденных за пытки в Актобе

Актобе. 29 октября. Kazakhstan Today - Судебная коллегия по уголовным делам Актюбинского областного суда отменила приговор суда №2 Актобе, который признал четырех полицейских виновными в применении пыток к подозреваемому, передает Kazakhstan Today.

Решением суда первой инстанции Есанов и Теміргалиев были приговорены к 5 годам, Таласбаев и Ходжибаев - к 4 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года. Судебная коллегия по уголовным делам, отменив данный приговор в отношении сотрудников полиции, оправдала подсудимых за недоказанностью их участия в совершении уголовного правонарушения, сообщила пресс-служба областного суда.

По информации суда, заключениями судебно-медицинской и медико-криминалистической экспертиз не подтверждаются показания потерпевшего о том, что его избивали и пытали 25 января 2019 года, с 19.16 до 22.04 в кабинете №10 административного здания отдела полиции. Медосмотр потерпевшего производился только лишь в помещении спецприемника 21 января 2019 года, а в дальнейшем до проведения судебно-медицинской экспертизы он никем не был осмотрен.

Также потерпевший не был осмотрен и при освобождении из спецприемника 25 января 2019 года, и свидетели не могли заметить какие-либо повреждения, скрытые одеждой, поскольку он все время находился в верхней одежде.

Суд, при оценке показаний свидетелей не учел, что они являются заинтересованными лицами по делу, и они не были очевидцами пыток, узнали только со слов потерпевшего. С учетом этого апелляция посчитала не соответствующими фактическим обстоятельствам дела выводы суда первой инстанции о том, что вина подсудимых в совершении преступления доказана", - отметили в пресс-службе.

За оправданными экс-полицейскими признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного в результате незаконных действий органа, ведущего уголовный процесс. Постановление апелляции вступило в законную силу.

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