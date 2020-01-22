Актобе. 21 января. Kazakhstan Today - В Актобе скончался зверски избитый и брошенный на парковке больницы мужчина, передает Kazakhstan Today.



"В ночь на 15 января в БСМП Актобе, не приходя в сознание, от полученных множественных телесных повреждений умер 40-летний житель Актобе, который был оставлен неизвестными лицами на парковке указанной больницы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.



По факту убийства начато расследование. 18 января в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны и водворены в ИВС трое подозреваемых.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства