В Актобе студента вуза в драке ранили ножом

Актобе. 4 марта. Kazakhstan Today - В Актобе 3 марта студент вуза госпитализирован с ножевым ранением, полученным во время драки, передает Kazakhstan Today.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которой установлено, что на пересечении улиц Курманалина и Казанского между студентом второго курса Актюбинского колледжа связи и электротехники и студентом третьего курса университета имени Баишева произошла драка", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК (Покушение на убийство). Подозреваемый задержан и водворен в ИВС Актобе.

Также в пресс-службе отметили, что сегодня первый заместитель начальника ДП Актюбинской области Канат Алиев встретился со студентами и преподавательским составом Актюбинского колледжа связи и электротехники.

Только в прошлом месяце, 18 февраля, в данном колледже прошла встреча по профилактике правонарушений и преступлений, однако, несмотря на это, произошло данное преступление. Все участники данного инцидента после правовой оценки их действий в ходе следствия будут привлечены к ответственности", - сказал Канат Алиев.

Преподаватели, в свою очередь, попросили полицейских установить камеры видеонаблюдения возле колледжа, так как в данном районе расположены три колледжа и три общежития. Полицейские пообещали учесть просьбу и призвали родителей и преподавательский состав усилить контроль над учащимися.

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