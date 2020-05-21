В Актобе мошенник в медицинской маске украл "Айфоны" у шести человек

Актобе. 20 мая. Kazakhstan Today - В Актобе задержан 34-летний местный житель, который подозревается в хищении путем мошенничества шести телефонов марки iPhone, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 5 апреля мужчина, надев на лицо медицинскую маску, снял квартиру по проспекту Алии Молдагуловой, куда, позвонив по объявлению о продаже сотовых телефонов, под предлогом покупки пригласил одного из продавцов.

Продавца iPhone 11, актюбинца 1986 года рождения, мошенник пригласил на кухню, затем взял его сотовый телефон и под предлогом, что покажет его своей жене в зале, вышел из кухни и убежал из квартиры. Ущерб составил 705 тыс. тенге", - рассказали в полиции.

На следующий день он таким же образом обманул другого актюбинца, 1999 года рождения, сняв на этот раз квартиру на сутки в микрорайоне Батыс-2. В этот раз на нем также была медицинская маска. Ущерб составил 365 тыс. тенге.

В полиции уточнили, что на данный момент в отношении подозреваемого от обманутых граждан поступило 6 заявлений. Подозреваемый, ранее неоднократно судимый, был задержан и помещен в СИЗО. По фактам начато досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК.

Департамент полиции области просит актюбинцев, пострадавших от действий этого мошенника, обратиться с заявлением в полицию по телефонам: 8705 380 7750, 102 или в дежурную часть ГОП №1 Актобе.

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