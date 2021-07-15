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В Темиртау на глазах у подростков произошла смертельная поножовщина

14.07.2021 9046
ТЕМИРТАУ. 14 ИЮЛЯ - В результате смертельной поножовщины в Темиртау погиб 31-летний мужчина, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Instagram-паблик instavideo_kaz, опубликовавший видео, драка произошла четыре дня назад в четвертом микрорайоне - близ БТИ. 
 
По информации департамента полиции Карагандинской области, момент драки и поножовщины был снят на видеокамеру, установленную на одном из объектов в Темиртау. 
 
Между знакомыми молодыми людьми произошла ссора, в ходе которой 31-летнему мужчине было нанесено ножевое ранение, которое стало причиной смерти.
 
Все участники происшествия и обстоятельства инцидента установлены. В настоящее время проводятся следственные действия. По данному факту зарегистрировано уголовное дело.
 
 

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