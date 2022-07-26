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Преступная группа вымогала деньги у актюбинцев, прикрываясь религией

25.07.2022, 10:18 22321
Преступная группа вымогала деньги у актюбинцев, прикрываясь религией
Фото: Кадр с видео
АКТОБЕ. 25 ИЮЛЯ - Сотрудниками полиции совместно с коллегами из ДКНБ пресечена деятельность преступной группы, занимающейся вымогательством у предпринимателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Группа из шести человек с внешними признаками деструктивных течений, прикрываясь религией, по надуманным причинам неоднократно вымогала денежные средства у жителей Актобе, сообщает Polisia.kz.
 
В ходе проведения оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны с поличным и водворены в ИВС УП городе Актобе. По данным фактам начаты досудебные расследования по статье УК РК "Вымогательство", проводится следствие и проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений. 

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

 

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В Алматинской области у браконьеров изъяли 13 мешков с рогами сайгаков

26.07.2022, 19:43 15731
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
КОНАЕВ. 26 ИЮЛЯ - 25 июля полицейские совместно с сотрудниками КНБ РК в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии задержали группу людей, незаконно перевозящих рога дикого животного, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Из салона автомобиля марки "Тойота", находившегося под управлением одного из задержанных, было изъято 13 мешков, наполненных рогами краснокнижного животного. По данному факту начато расследование по стать 339, часть 1-1, УК РК, сообщает пресс-служба ДП Алматинской области.
 
По данному факту в настоящее время проводятся соответствующие следственные действия. Также параллельно проводятся проверочные мероприятия по установлению причастности подозреваемых к аналогичным преступлениям. Иная информация не может быть разглашена в интересах следствия.
 

Торговля людьми: ежегодно регистрируются около 100 досудебных расследований данной категории

26.07.2022, 18:31 28996
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - Ежегодно регистрируются около 100 досудебных расследований по фактам торговли людьми. Об этом в ходе круглого стола в СЦК рассказал исполняющий обязанности начальника департамента по борьбе с организованной преступностью Канат Нурмагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, в декабре 2021 года к различным срокам наказания осуждены 17 участников транснациональной преступной группы, занимавшейся торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в королевстве Бахрейн. 
 

По данным ООН, самой известной формой торговли людьми является сексуальная эксплуатация, на долю которой приходится 54% случаев, связанных с трафиком людей. К сожалению, Казахстан не является исключением. В нашей стране наиболее распространенной формой торговли людьми остается сексуальная эксплуатация женщин, а также содержание притонов и сводничество. Мужчины, как правило, подвергаются эксплуатации в области труда", - отметил представитель МВД.

 
Кроме того, выявляются факты продажи новорожденных и малолетних детей для усыновления. 
 

На сегодняшний день мы имеем определенный опыт в профилактике, выявлении и расследовании преступлений данной категории. Этому способствовала диалоговая площадка между государственным и гражданским сектором, действующим в виде межведомственной комиссии по вопросам борьбы с торговлей людьми. Аналогичные региональные комиссии работают при акиматах областей и городов республиканского значения," - сообщил Канат Нурмагамбетов.

 
По его словам, каждые 3 года принимаются правительственные планы, охватывающие комплекс мероприятий профилактического и практического характера. 
 
Канат Нурмагамбетов подчеркнул, что в настоящее время исполняется план на 2021-2023 годы. В реализации участвуют государственные и местные исполнительные органы, международные и неправительственные организации. 
 
Для защиты прав потерпевших и оказания им помощи в стране действуют более 20 неправительственных организаций, с которыми налажено тесное взаимодействие и подписаны меморандумы о сотрудничестве. 
 
Он также отметил, что одним из основных направлений является разработка законопроекта "О противодействии торговле людьми".
 
По словам Каната Нурмагамбетова, законопроект разрабатывается во исполнение указа президента о дальнейших мерах в области прав человека. 
 

Срок разработки концепции определен на сентябрь 2022 года, а проекта закона - апрель 2023 года. Межведомственной рабочей группой, созданной на базе МВД, при подготовке изучается модель законов ООН и СНГ, законодательства зарубежных стран, рекомендации международных организаций, исследования и анализ национальных экспертов и правоприменительная практика", - заявил он.

 
Отмечается, что законопроект направлен на создание правовых и организационных основ государственной политики в сфере противодействия торговле людьми, приведение в соответствие с международными стандартами некоторых определений, определение уполномоченных органов, закрепление компетенции органов и организаций, являющихся субъектами противодействия, регулирования вопросов межведомственной координации, и взаимодействие, обеспечение защиты несовершеннолетних потерпевших, оказание помощи иностранным жертвам торговли людьми, выполнение международных обязательств Республики Казахстан и другие. 
 

Полагаем, что принятие закона позволит повысить эффективность принимаемых мер по совершенствованию национального законодательства, активизирует международное сотрудничество и улучшит правоприменительную практику. Планируется проект консультативного документа и концепции в августе текущего года разместить на портале НПА, где вы сможете с ними ознакомиться и задать вопросы", - добавил спикер. 

 

В Алматы таксист довез итальянку из аэропорта в гостиницу за 45 тысяч тенге

26.07.2022, 16:47 37266
В Алматы таксист довез итальянку из аэропорта в гостиницу за 45 тысяч тенге
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 26 ИЮЛЯ - В Алматы 48-летний водитель такси довез гражданку Италии из аэропорта в гостиницу за 45 тысяч тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В линейный отдел полиции в аэропорту Алматы обратился житель города о принятии мер в отношении неустановленного водителя такси, который осуществил перевозку гражданки Италии из аэропорта до гостиницы по умышленно завышенной цене", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции на транспорте. 

 
Сообщается, что полицейские установили личность водителя частного такси. Им оказался 48-летний житель Алматинской области.
 

Мужчина, назойливо приставая, ввел в заблуждение иностранку, взяв завышенную оплату за проезд с аэропорта до гостиницы, расположенной по улице Богенбай батыра. Водитель возместил ущерб", - отметили в департаменте. 

 
Правонарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 449 КоАП РК (Приставание в общественных местах).
 

Еще один факт назойливого приставания имел место в Караганде. В этот раз сотрудники линейного отделения полиции на станции "Караганда-Пассажирская" установили и задержали мужчину 1969 года рождения, который предлагал услуги по продаже железнодорожных билетов и посадку в пассажирский поезд без билетов", - сообщили в пресс-службе. 

 
Было установлено, что он ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. 
 
В отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи 449 КоАП РК и наложен штраф в размере 10 МРП (30 630 тенге). 
 
С начала текущего года транспортными полицейскими на объектах авиа- и железнодорожного транспорта страны за различные административные правонарушения к ответственности привлечены 25 746 граждан. В том числе за приставание в общественных местах - 1059 лиц, из них 251 нелегальный таксист. 
 

В Казахстане с начала года зарегистрировано 33 уголовных дела в отношении организаторов финпирамид

26.07.2022, 16:29 39871
В Казахстане с начала года зарегистрировано 33 уголовных дела в отношении организаторов финпирамид
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - В Казахстане с начала года зарегистрировано 33 уголовных дела в отношении организаторов 28 финансовых пирамид, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Судом уже рассмотрено 7 уголовных дел, по которым осуждено 11 лиц, в том числе в отношении 1 гражданина иностранного государства. Все лица приговорены к реальным срокам лишения свободы - от 3 до 6 лет 8 месяцев. При этом 7 лицам назначено по 5 лет лишения свободы", - информирует служба центральных коммуникаций при президенте РК. 

 
Также сообщается, что с широким применением аналитических инструментов осуществлен переход к превентивному методу работы. 
 
Внесены поправки в действующий Уголовный кодекс в части введения ответственности за рекламу финпирамид. Разработан детальный механизм блокировки сайтов, рекламирующих деятельность финансовых пирамид. 
 
Принятыми мерами за истекший период передано на блокировку свыше 3 тысяч таких сайтов.
 

Экс-аким Кызылординской области вышел на свободу

26.07.2022, 14:44 45881
Экс-аким Кызылординской области вышел на свободу
Фото: кадр из видео
КЫЗЫЛОРДА. 26 ИЮЛЯ - Осужденному экс-акиму Кызылординской области Куанышбеку Искакову смягчили приговор, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Два года назад суд приговорил Куанышбека Искакова к 7 годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве и присвоении 80 млн тенге из общественного фонда. Позже постановлением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда этот срок сократили до 6 лет, сообщает "Хабар 24".
 
Бывший аким возместил ущерб и ходатайствовал перед судом о замене неотбытой части наказания на штраф или ограничение свободы. На основании этого приговор смягчен на ограничение свободы сроком до 3 лет 11 месяцев и 12 дней без освобождения от отбывания дополнительного вида наказания. То есть Искакову и дальше запрещено работать на госслужбе. 

 

Двух молодых людей убили во время конфликта в Караганде

26.07.2022, 14:26 51051
Двух молодых людей убили во время конфликта в Караганде
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 26 ИЮЛЯ - Полицейские Караганды раскрыли двойное убийство, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, 26 июля около 1.30 во дворе одного из многоквартирных домов Караганды были обнаружены тела двух мужчин. На место преступления прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские незамедлительно приступили к прочесыванию близлежащих жилых кварталов.
 

Сотрудники полка патрульной полиции УП Караганды задержали 23-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания, что во дворе дома в ходе возникшей ссоры нанес потерпевшим ножевые ранения. Орудие преступления изъято. Возбуждено уголовное дело по статье 99, часть 2, УК РК. Проводится расследование. Полицейские установили личность потерпевших. Это молодые люди 18 и 20 лет", - сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

 
Ранее сообщалось, что в квартире в Атырау обнаружили тела супругов.
 

Тела супругов обнаружили в квартире в Атырау

26.07.2022, 12:29 46766
АТЫРАУ. 26 ИЮЛЯ - Тела 26-летнего мужчины и его 30-летней жены нашли в одной из квартир в микрорайоне Авангард города Атырау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает департамент полиции Атырауской области, вечером 25 июля на пульт "102" поступил вызов от гражданки 1958 года рождения, которая сообщила, что ее дочь не открывает входную дверь квартиры. По данному вызову был осуществлён выезд дежурного наряда ЧС, в ходе которого при вскрытии двери квартиры в комнате обнаружены тела мужчины 1996 года рождения и женщины 1992 года рождения, информирует портал ATPress.
 

По данному факту проводится расследование по статье 99 УК РК (Убийство). Согласно выявленной информации, погибшие граждане являлись супругами. От совместного брака они имеют 4 детей. Выяснилось, что данная квартира была арендована гражданкой 1992 года рождения месяц назад", - прокомментировали в пресс-службе ДП Атырауской области.

 

Спецоперацию по задержанию интернет-мошенников провели в трех городах РК

26.07.2022, 10:30 54321
Спецоперацию по задержанию интернет-мошенников провели в трех городах РК
Фото: Polisia.kz
КЫЗЫЛОРДА. 26 ИЮЛЯ - Полицейские Кызылорды провели задержание группы интернет-мошенников сразу в трех городах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Кызылординской области с ноября прошлого года появились злоумышленники, которые путем обмана завладели денежными средствами казахстанцев. Они сообщали гражданам ложную информацию о том, что якобы их близкие задержаны с наркотиками и для их освобождения требуется немедленно перечислить деньги на указанный ими счет, сообщает Polisia.kz.
 
На сегодняшний день по аналогичным фактам на территории области зарегистрировано 32 уголовных дела, ущерб потерпевшим составил около 24 миллионов тенге. 
 
В целях пресечения преступной деятельности мошенников была создана следственно-оперативная группа из числа квалифицированных сотрудников ДП, начаты следственные действия. 
 

Результаты расследования показали точное сходство мошеннических схем и то, что все эти преступления совершались определенной преступной группой. Принимая во внимание, что следственно-оперативная группа собрала достаточно доказательств, подтверждающих действия мошенников, 15 июля одновременно в Алматинской, Актюбинской и Жамбылской областях проведено специальное оперативное мероприятие", - рассказали в полиции.

 
Таким образом, была задержана сформированная преступная группа из 8 человек, которая занималась мошенничеством путем сговора. В ходе обысков были выявлены и изъяты в качестве вещественных доказательств 17 мобильных телефонов, использованных в качестве орудий преступления, 15 абонентских номеров, анонимно зарегистрированных на имя незнакомых лиц, списки с ИИН, Ф.И.О. 60 граждан и блокнот, фиксирующий денежные обороты. 
 
В настоящее время проверяется причастность этой преступной группы к другим аналогичным фактам мошенничеств, совершенным и в других регионах страны.

 

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