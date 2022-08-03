В Алматы извращенца, пытавшегося изнасиловать дочь друга, приговорили к 15 годам тюрьмы

Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 2 АВГУСТА - К пятнадцати годам тюрьмы приговорен 37-летний житель Алматы, пытавшийся изнасиловать несовершеннолетнюю дочь своего друга, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как установило следствие, гражданин М. поссорившись с родными, пришел ночевать в дом своего друга. После того, как все заснули, он попытался изнасиловать 11-летнюю дочь друга, сообщает Polisia.kz.
Девочка не растерялась и стала кричать. На ее крики о помощи отреагировали отец и дядя. Они вызвали полицию, что позволило оперативно задержать подозреваемого на месте преступления. В последующем он был заключен под стражу и этапирован в следственный изолятор.
Для установления всех обстоятельств совершенного правонарушения, была проведена судебно-медицинская экспертиза, выводы которой в совокупности с показаниями потерпевшей, свидетелей и признательными показаниям подозреваемого, позволили предъявить ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 24 ч.3 УК РК, 120 ч. 4 УК РК "Покушение на изнасилование".
Собранные следователем УП Алатауского района доказательства признаны судом достаточными для вынесения решения.
Приговором Алатауского районного суда виновному - гражданину М. назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.