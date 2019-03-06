Арестованного главу столичного Дворца мира и согласия подозревают в хищении 21 млн тенге

Астана. 5 марта. Kazakhstan Today - Генерального директора столичного Дворца мира и согласия Адиля Арына подозревают в хищении 21 млн тенге при проведении госзакупок, передает Kazakhstan Today.

По версии следствия, Арын приобретал товары по завышенной стоимости. А помогал ему в этом начальник отдела все того же Дворца мира и согласия. По информации некоторых СМИ, попались они на покупке LED-экрана. Его оценили почти в 33 млн тенге, тогда как поставщику перечислили всего 11 с половиной, сообщил КТК .

Руководителем учреждения, известного под названием "Пирамида", Адиль Арын стал в 2016 году.

Напомним, 28 февраля Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 26 апреля текущего года, в отношении подозреваемого Арына Адиля Бисельханулы, проинформировала Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.

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