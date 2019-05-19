Бывшего главу горздрава Алматы приговорили к штрафу в 240 млн тенге за дачу взятки

Мусинов обязан в течение года выплатить государству штраф, который в 26 раз превышает сумму взятки. Это больше 240 млн тенге. Если осужденный не найдёт этих денег, ему грозит тюремный срок до 12 лет, сообщает телеканал КТК.
Мусинов проработал в должности руководителя управления здравоохранения Алматы всего полгода. По данным следствия, прошлой осенью он передал сотрудникам прокуратуры через своих подчиненных $25 тыс., чтобы скрыть нарушения в своём ведомстве.
Мусинов своей вины не признал. Он намерен обжаловать приговор.
"Как вы считаете, у врача есть такие деньги? Конечно, нет! У меня сердце и руки чисты. Я перед народом чист. Перед своей совестью и всей медицинской общественностью. Будем подавать на апелляцию", - заявил Серикбол Мусинов.
Напомним, об отставке Серикбола Мусинова стало известно 20 сентября 2018 года. Ранее в управлении здравоохранения сообщали, что практически всю свою трудовую деятельность Серикбол Мусинов проработал в системе здравоохранения страны. Занимал должность ответственного секретаря Министерства здравоохранения, работал заместителем министра здравоохранения и социального развития РК.
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