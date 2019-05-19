Бывшего главу горздрава Алматы приговорили к штрафу в 240 млн тенге за дачу взятки

Алматы. 18 мая. Kazakhstan Today - Бывший руководитель управления здравоохранения Алматы Серикбол Мусинов признан виновным в даче взятки в особо крупном размере и приговорен к штрафу в размере 240 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Мусинов обязан в течение года выплатить государству штраф, который в 26 раз превышает сумму взятки. Это больше 240 млн тенге. Если осужденный не найдёт этих денег, ему грозит тюремный срок до 12 лет, сообщает телеканал КТК

Мусинов проработал в должности руководителя управления здравоохранения Алматы всего полгода. По данным следствия, прошлой осенью он передал сотрудникам прокуратуры через своих подчиненных $25 тыс., чтобы скрыть нарушения в своём ведомстве.

Мусинов своей вины не признал. Он намерен обжаловать приговор.

"Как вы считаете, у врача есть такие деньги? Конечно, нет! У меня сердце и руки чисты. Я перед народом чист. Перед своей совестью и всей медицинской общественностью. Будем подавать на апелляцию", - заявил Серикбол Мусинов.

Напомним, об отставке Серикбола Мусинова стало известно 20 сентября 2018 года. Ранее в управлении здравоохранения сообщали, что практически всю свою трудовую деятельность Серикбол Мусинов проработал в системе здравоохранения страны . Занимал должность ответственного секретаря Министерства здравоохранения, работал заместителем министра здравоохранения и социального развития РК.

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