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Четыре года лишения свободы получил казахстанец, напавший с ножом на преподавателя московского вуза

25.04.2019, 10:40 8479
Четыре года лишения свободы получил казахстанец, напавший с ножом на преподавателя московского вуза
Фото: otyrar.kz
Москва. 25 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанцу, который пытался зарезать преподавателя московского вуза, вынесли приговор, передает Kazakhstan Today.
 
Жаслан Кудайбергенов получил четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает КТК.
 
Кудайбергенова в суде защищал московский адвокат. Его наняли родители парня. Расследование дела длилось почти девять месяцев. Все это время молодой человек не жаловался на условия содержания и от встреч с казахстанскими дипломатами отказывался. 
 
Инцидент произошел в конце июня 2018 года. Бывший аспирант университета имени Баумана напал на молодого преподавателя. В уборной вуза казахстанец нанес ему несколько ударов ножом в плечо и живот. Сообщается, что кровавую расправу Кудайбергенов учинил из-за плохих оценок, которые ставил ему пострадавший.
 

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