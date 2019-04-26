Четыре года лишения свободы получил казахстанец, напавший с ножом на преподавателя московского вуза

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Москва. 25 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанцу, который пытался зарезать преподавателя московского вуза, вынесли приговор, передает Kazakhstan Today.

Жаслан Кудайбергенов получил четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает КТК

Кудайбергенова в суде защищал московский адвокат. Его наняли родители парня. Расследование дела длилось почти девять месяцев. Все это время молодой человек не жаловался на условия содержания и от встреч с казахстанскими дипломатами отказывался.

Инцидент произошел в конце июня 2018 года. Бывший аспирант университета имени Баумана напал на молодого преподавателя. В уборной вуза казахстанец нанес ему несколько ударов ножом в плечо и живот. Сообщается, что кровавую расправу Кудайбергенов учинил из-за плохих оценок, которые ставил ему пострадавший.

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