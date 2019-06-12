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Четверо неизвестных избили двух посетителей кафе в Абае

11.06.2019, 10:38 16768
Четверо неизвестных избили двух посетителей кафе в Абае
Караганда. 11 июня. Kazakhstan Today - Четверо неизвестных избили двух посетителей кафе в Абае, передает Kazakhstan Today.
 

7 июня, около 23.00, в одном из кафе города Абая четверо неизвестных совершили хулиганские действия и нанесли телесные повреждения двум жителям города, а также повредили имущество кафе в виде разбития окон. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены четверо жителей города Абая от 27 лет до 31 года", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

 
По данному факту возбужденно уголовное дело по пункту 2 части 3 статьи 293, назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.
 
 
В Алматинской области задержали ранее судимого мужчину, устроившего потасовку в придорожном кафе и ранившего владельцев заведения. В Усть-Каменогорске драку у одного из кафе города устроили восемь молодых людей.
 

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