Директора Восточно-Казахстанского филиала "КазАвтоЖола" подозревают в получении взятки в 2 млн тенге

Усть-Каменогорск. 14 октября. Kazakhstan Today - Директор Восточно-Казахстанского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" подозревается в получении взятки, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении директора Восточно-Казахстанского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" по подозрению в совершении коррупционного преступления. Он подозревается в получении взятки в сумме 2 млн тенге от директора ТОО за подписание актов выполненных работ по договору о закупках работ по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-26 Омск - Майкапчагай - Калжыр - Теректы, сообщила пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.

Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесено судом.

Напомним, антикоррупционное ведомство Карагандинской области начало досудебное расследование в отношении руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сатпаева по подозрению в получении взятки в сумме 1,2 млн тенге от директора Карагандинского филиала ТОО "Хлебстрой" за общее покровительство и беспрепятственное подписание акта выполненных работ по установке освещения в городе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства