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Директора Восточно-Казахстанского филиала "КазАвтоЖола" подозревают в получении взятки в 2 млн тенге

14.10.2019, 11:48 11152
Усть-Каменогорск. 14 октября. Kazakhstan Today - Директор Восточно-Казахстанского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" подозревается в получении взятки, передает Kazakhstan Today.
 
Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении директора Восточно-Казахстанского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" по подозрению в совершении коррупционного преступления. Он подозревается в получении взятки в сумме 2 млн тенге от директора ТОО за подписание актов выполненных работ по договору о закупках работ по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-26 Омск - Майкапчагай - Калжыр - Теректы, сообщила пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.
 
Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесено судом.
 
Напомним, антикоррупционное ведомство Карагандинской области начало досудебное расследование в отношении руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сатпаева по подозрению в получении взятки в сумме 1,2 млн тенге от директора Карагандинского филиала ТОО "Хлебстрой" за общее покровительство и беспрепятственное подписание акта выполненных работ по установке освещения в городе.
 
А начальник Шалкарской дистанции пути АО "НК "КТЖ" Актюбинского отделения подозревается в получении взятки в общей сумме 1 200 000 тенге от гражданина за трудоустройство его сына. 
 

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