Главу отдела ЖКХ города Сатпаева подозревают в получении взятки в 1,2 млн тенге

Караганда. 11 октября. Kazakhstan Today - Руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сатпаева подозревается в получении взятки, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Карагандинской области начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Сатпаева по подозрению в получении взятки, сообщила пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.

Она подозревается в получении взятки через своего сына, который не знал о ее преступных намерениях, в сумме 1 млн 200 тыс. тенге от директора Карагандинского филиала ТОО "Хлебстрой" за общее покровительство и беспрепятственное подписание акта выполненных работ в рамках реализации государственной программы "Развитие регионов - 2020" по установке освещения в городе, перечисление ТОО оставшейся суммы 4 млн тенге", - пояснили в ведомстве.

Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемой с определением степени ее виновности будет вынесено судом.

А директор Школы искусств отдела образования акимата Шуского района Жамбылской области подозревается в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге от гражданина за трудоустройство преподавателем ремесла в рамках госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек".

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