Двух членов ОПГ задержали в Шымкенте по подозрению в разбое и вымогательстве

На украденные деньги подозреваемые приобрели имущество стоимостью 382 млн тенге: коттедж, 2 квартиры в столице и автомобиль

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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В отношении должностных лиц КГУ "Международная школа 81 Astana English School" акимата Астаны по факту хищения бюджетных денежных средств проводится расследование, - В отношении должностных лиц КГУ "Международная школа 81 Astana English School" акимата Астаны по факту хищения бюджетных денежных средств проводится расследование, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан.





Бывший директор и главный бухгалтер КГУ "Международная школа 81 Astana English School" подозреваются в хищении более 900 млн тенге.





Как рассказали в АФМ, часть этой суммы была получена наличными от родителей за обучение в нулевых классах и посещение летнего лагеря. Однако деньги не поступили на счет учреждения, а были похищены.





Кроме того, около 16 млн тенге переведены на счета лиц, фактически не работавших в организации. Среди них родственники подозреваемых, оформленные фиктивно.





На украденные деньги подозреваемые приобрели имущество стоимостью 382 млн тенге: коттедж, 2 квартиры в столице и автомобиль.





С санкции суда на указанное имущество наложен арест.





Подозреваемые помещены под стражу.



