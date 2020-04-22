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Двух казахстанцев задержали в Алматинской области за нарушение госграницы и браконьерство

21.04.2020, 16:52 8155
Двух казахстанцев задержали в Алматинской области за нарушение госграницы и браконьерство
Талдыкорган. 21 апреля. Kazakhstan Today - Двух казахстанцев задержали в Алматинской области за нарушение госграницы и сбор краснокнижных растений, передает Kazakhstan Today.
 

13 апреля 2020 года в Алматинской области за нарушение пограничного режима задержаны два гражданина Республики Казахстан. Указанные лица занимались добычей редких видов растений. При досмотре у них обнаружены приспособления для копки и более 2,5 килограмма корней "рябчика бледноцветкового", - сообщили в пресс-службе КНБ РК. 

 
По информации ведомства, в настоящее время уполномоченными органами проводится экспертиза изъятых корней. В случае подтверждения вида растения правонарушители будут привлечены к ответственности по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).
 

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