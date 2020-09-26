Двух жителей Кызылординской области подозревают в насилии над 11-летним мальчиком

Кызылорда. 25 сентября. Kazakhstan Today - В Кызылординской области выявили чудовищное преступление против ребенка, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в фонде " НеМолчиKZ ", за помощью в наш фонд обратились соседи пострадавшего ребенка. Они узнали, что в Кызылординской области, в Сырдарьинском районе, мальчик 11 лет подвергался сексуальному насилию со стороны друга родного отца.

Об этом двум своим соседкам рассказал его младший братишка. Он прибежал со слезами и сказал, что дядя Нурлан обижает его брата. Дядя Нурлан много лет приходит ночевать к ним в дом, распивает с их отцом алкоголь. Ребенок рассказал, что видел это своими глазами и даже показал жестами, что именно дядя делал. Когда стали все выяснять, побежали к дому, нашли пострадавшего мальчика, тот все подтвердил и еще добавил, что отец все знает. Что отец тоже его развращает и сам заставлял его неоднократно делать ему массаж полового органа и другие развратные действия", - сообщается на странице фонда в Фейсбуке.

По словам соседей, у мальчиков нет мамы, отец воспитывает их сам.

Соседи много раз сообщали, что дети голодные, немытые, могут ночевать на улице, лазать по помойкам, что отец не уделяет им должного родительского внимания, кроме этого дети подвергаются побоям, сыновья запуганы сильно, боятся, что отец будет бить. Отец живет на детские пособия по потере кормильца, нигде не работает. Соседи забили тревогу, вызвали участкового, сообщили в Нур-Отан, вроде дело завели, все говорят, что дело на контроле, но дети до сих пор проживают с отцом! С 15 сентября ничего не изменилось! Просим принять меры", - говорится в сообщении.

Ситуацию прокомментировали в полиции Кызылординской области. По информации департамента полиции области, 23 сентября начато досудебное расследование по статье УК РК "Развращение малолетнего", назначены необходимые экспертизы.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС Сырдарьинского РОП. Обстоятельства происшествия выясняются. В настоящее время несовершеннолетние помещены в областной Центр адаптации несовершеннолетних", - уточнили в полиции.

Ранее сообщалось, что полиция Жамбылской области выясняет, кто изнасиловал пятилетнего ребенка и было ли преступление вообще.









Информацию о произошедшем также прокомментировали в партии Nur Otan.





16 сентября нынешнего года на 111 поступил звонок от волонтера. По первичной информации, к волонтеру обратилась дочь соседей и сообщила, что насилию подвергается 6-летний ребёнок. Оператор контакт-центра связался с департаментом МВД и группой оперативного реагирования, поставил в известность филиал партии. Участковый полицейский в тот же час прибыл на место. Позже с центром связалась другая соседка и пояснила, что насилие совершается в отношении 11-летнего мальчика, а не 6-летнего, и дала более точную информацию. Были подключены все службы: опека, сотрудники здравоохранения. Они провели экспертизу (включая медицинскую), опрос всех свидетелей, с детьми была проведена беседа. 23 сентября заместитель филиала партии Nur Otan Кызылординской области Ляйля Турешова специально выехала в район, чтобы проверить все лично. Было заведено уголовное дело. Отец также написал заявление в РОВД, а дети вчера были определены в ЦАН (Центр адаптации несовершеннолетних). Подозреваемый пойман", - говорится в сообщении.





В партии отметили слаженную работу всех служб, которые сработали максимально аккуратно, чтобы не травмировать детей.





Мы благодарим акимат Кызылординской области, заместителя филиала партии Кызылординской области Ляйлю Турешову, департамент МВД, и самое главное - женщин, которые сообщили нам о данной проблеме", - говорится в сообщении.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства