Глава управления одного из комитетов МИИР получил 8 лет лишения свободы

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - 27 августа 2020 года приговором суда по 6 эпизодам получения взяток осужден руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и инновационного развития РК А.А. Ли, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Антикоррупционная служба, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Вместе с ним к различным суммам кратных штрафов осуждены взяткодатели и посредник.

Он подозревался в получении взяток на системной основе от субъектов предпринимательства в сфере строительства за оказание содействия в получении свидетельств об аккредитации по техническому надзору и обследованию. Общая сумма полученных взяток составила 6 млн 180 тыс. тенге.

После вступления приговора суда в законную силу будет рассмотрено представление Антикоррупционной службы по устранению коррупционных рисков, привлечению виновных лиц к ответственности и отзыву всех незаконно выданных свидетельств.

Ранее стало известно, что в Алматинской области руководство скорой подозревают в хищении.

Также в Антикоррупционной службе отметили, что в 2020 году увеличилось количество коррупционных преступлений, совершенных в сфере Министерства обороны.

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